Bilik, Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanlığına yeniden seçildi - Haberler Ekonomi
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Bilik, Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanlığına yeniden seçildi

Bilik, Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanlığına yeniden seçildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Zafer Bilik, Kilis Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanlığı'na yeniden seçildi.

KİLİS (İHA) - Zafer Bilik, Kilis Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanlığı'na yeniden seçildi.

Divan Başkanlığı'na KESOB Başkanı Şevket Memiler, Divan Başkan Vekilliği'ne Kilis Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Sadullah Ataköşker, Katip Üyeliğe Sait Bilik, İzzettin Özmert Serkan Tekdirlik getirildi.

Yapılan konuşmalardan sonra seçime geçildi. Seçimlere tek liste halinde giren Zafer Bilik, yeniden Kilis Kuyumcular ve Sarraflar Odası başkanlığına seçilirken yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu, Ali Daşdelen, Ahmet Benlioğlu, M. Recep Beyazkan, M. Zekeriye Uygur, Ali Beyazcıncık. Ömer Erdoğmuş, denetim kurulu üyeliklerine Hasan Tekdirlik, İ. Halil Özaslanlar, Özkan Muhtar seçildi. - KİLİS

Bilik, Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanlığına yeniden seçildi

Bilik, Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanlığına yeniden seçildi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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