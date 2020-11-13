Bilgisayarlı tomografi Mısır'daki mumyaların sırlarını ortaya çıkardı
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Bilgisayarlı tomografi Mısır'daki mumyaların sırlarını ortaya çıkardı

13.11.2020 14:08 | Son Güncelleme: 13.11.2020 14:19
Bilgisayarlı tomografi Mısır'daki mumyaların sırlarını ortaya çıkardı

Mısır'da 400 yıl önce gömülen mumyaların gizemi bilgisayarlı tomografi sonucu ortaya çıktı.

Mısır'da 400 yıl önce gömülen mumyaların gizemi bilgisayarlı tomografi sonucu ortaya çıktı.

Mısır'da 1615 yılında gömülen üç mumyanın detayları bilgisayarlı tomografi sayesinde ortaya çıktı. Yirmili yaşlarda bir erkek, otuzlu yaşlarda bir kadın ve 17-19 yaşları arasında bir genç kıza ait olan mumyaların, alçı kaplı tabutların içerisinde muhafaza ediliyor. Bilim adamlarının bilgisayarlı tomografi ile incelediği mumyaların tüm organlarıyla birlikte mücevher ve altın sikkelerle gömüldükleri ortaya çıktı. Araştırmacılar, incelemelere göre, söz konusu üç kişinin de sağlık problemleri nedeniyle erken yaşta öldüklerini belirtti.

Bilgisayarlı tomografi Mısır'daki mumyaların sırlarını ortaya çıkardı
Bilgisayarlı tomografi Mısır'daki mumyaların sırlarını ortaya çıkardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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