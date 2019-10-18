Bilgisayarlar, muhtarlıklarda işlemleri hızlandırdı

18.10.2019 10:25

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin muhtarlara dağıttığı bilgisayarlar işlemleri hızlandırdı. Mahalle muhtarlıklarında daha hızlı ve verimli işlem yaptıklarını belirten muhtarlar, bilgisayarların vatandaşın ihtiyaçlarının karşılanması noktasında büyük avantaj sağladığını söylediler.



Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Eylül sonunda yaptığı 'Muhtarlara Bilgisayar Dağıtımı Bilgilendirme Programı' kapsamında 805 muhtarı temsilen, dernek başkanı muhtarlar ve kadın muhtarlara bilgisayarlarını teslim etmişti. Başkan Seçer, 386'sı ilk kez göreve gelen, 419'u geçmişten gelen muhtarlara daha önce verdiği bilgisayar sözünü yerine getirerek, 300 bilgisayar teslim etmiş, kalanların da kasım ayı sonuna kadar tamamlanacağını söylemişti.



Mahalleliye hizmet için evden getirdiği bilgisayarı kullandı



Bilgisayarlarına kavuşan muhtarlar, işlemleri hızla yapmaktan memnun. Bilgisayarını alan Tarsus'un Altaylılar Mahallesi Muhtarı Perihan Özcan, ilk dönem muhtarlığını yaptığını, devraldığı muhtarlığın boşaltılmış bir şekilde kendisine verildiğini belirterek, bilgisayara kavuşmaktan oldukça memnun kaldığını söyledi. 31 Mart seçimlerinde aday olarak muhtar seçildiğini ifade eden Özcan, "Tabii evde annesiniz, muhtarlığa gelince de bir mahallenin muhtarısınız. Zor ama bir kadın isterse başarır. Altaylar Mahallesi Muhtarlığı boşaltılan bir muhtarlık olduğu için ilk bir hafta İçişleri Bakanlığı'ndan şifremiz gelene kadar ekip arkadaşımız bana destek oldu. Mahallelinin evrak taleplerini ekip arkadaşımızla birlikte yürüttük" dedi.



"Bilgisayar olmazsa işler yürümez"



Seçildikten sonraki süreçte yaşadığı zorlukları gidermek için evdeki bilgisayarı muhtarlık binasına getirdiğini ve sorunları çözmeye çalıştığını anlatan Özcan, "Çocuklarımın derslerinde kullandıkları bilgisayarı mahalleye hizmet edebilmek için evden mahallemin muhtarlığına getirdim. Talepler, yazışmalar bu süreçte devam etti. On gün kadar önce bilgisayarımızı aldık. Vahap Bey sözünü tuttu, kendisine teşekkür ederim. Ben de çocuklarımın bilgisayarını evime götürdüm, çocuklarımın da sıkıntıları giderilmiş oldu. Bilgisayar muhtarlıkta çok önemli bir araç. Bilgisayar olmazsa işler yürümez. Çünkü vermemiz gereken ikametgah belgesini, nüfus kayıt örneğini, mahallelinin nerede oturduğunu bilgisayar üzerinden bulmamız lazım. Büyük bir ihtiyaç, olmazsa olmaz" diye konuştu.



Tüm muhtarlar olarak Büyükşehir Belediyesiyle koordineli bir şekilde çalıştıklarını ve vatandaşın sorunlarının çözümünde Başkan Seçer'in gösterdiği hassasiyetten memnun olduklarını dile getiren Özcan, "Meslek icabı 'söz uçar yazı kalır' mantığıyla tüm taleplerimi dilekçeyle iletmeye çalışıyorum. Bu konuda da bana her türlü destek oluyorlar. İletişimimiz çok güzel. Vahap Bey'e ne zaman ulaşmak istediysem ulaşabildim. Hatta bunun bir örneği, belediyeyi daha yeni aldığında muhtarlar ve meclis üyeleriyle toplantısını yaptığında söz isteyip Turan Caddesinin asfaltlanmasını talep ettiğimde hemen asfaltlanmıştı" ifadelerini kullandı.



"Benim de muhtarlığım çok farklı olacak"



Mahalle muhtarlığı binasında kurduğu kütüphaneyle çocukların kitap okuma alışkanlıklarının pekişmesinde önemli adımlar atan Özcan, "Okuyarak insanlar dünyalarını genişletebilirler. Ben kızlarımla beraber kitap okumayı çok severim. Hatta buradaki kitapların çoğu da benim kızlarımın kütüphanesinden gelen kitaplar. Benim çocukluğumda halk kütüphanesine kitap okumaya giderdik, kitapları alırdık, bir ay bizde kalırdı. Okurduk sonra geri verirdik. Bunun olması gerektiğini düşündüm ve muhtarlığa böyle küçük bir kitaplık yaptık. Çocuklar geliyor, kitaplarını okuyorlar. Kitabı bana anlatıyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Bey 'Benim belediye başkanlığım çok farklı olacak' dedi. Benim de muhtarlığım çok farklı olacak" şeklinde konuştu..



"Muhtarlıkta bilgisayar olmadığı sürece hiçbir şey olmuyor"



Tarsus'un Gaziler Mahallesi Muhtarı Çiğdem Ekici de muhtarlıkta ilk dönemini yaşıyor. Muhtarlara bilgisayar dağıtımı toplantısında kadın muhtarları temsilen Seçer'den bilgisayarı teslim almanın kendisini heyecanlandırdığını belirten Ekici, şunları söyledi:



"Çok heyecanlıydı. Bütün muhtarları temsil ettim. Alırken bile heyecandan elim ayağım titriyordu. Başkanımız Vahap Bey'e çok teşekkür ederiz. Muhtarlıkta bilgisayar olmadığı sürece hiçbir şey olmuyor. Daha öncesinde bilgisayarımız yoktu, ta ki Vahap Bey bize bilgisayar verene kadar. Şu anda bir sıkıntımız kalmadı. Kendi adıma, bütün muhtarlar adına çok teşekkür ediyoruz. Bizim yükümüzü gerçekten hafifletmiş durumda." - MERSİN

Kaynak: İHA