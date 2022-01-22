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BİLGİSAYARINIZI SATARKEN BU TUZAĞA DÜŞMEYİN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İNTERNET üzerinden bilgisayarlarını satmak isteyen kişilerle irtibata geçerek dolandırıcılık yöntemiyle dizüstü bilgisayarlarını çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli polis tarafından yakalandı.

PENDİK, İSTANBUL (DHA) - İNTERNET üzerinden bilgisayarlarını satmak isteyen kişilerle irtibata geçerek dolandırıcılık yöntemiyle dizüstü bilgisayarlarını çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden biri dolandırıcılık sırasında güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Pendik'te polise başvuran E.K. internet üzerinden satışa çıkardığı dizüstü bilgisayarının satın alacağını söyleyen bir kişi tarafından çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Mağdur E.K. poliste verdiği ifadesinde "Bilgisayarım için beni aradı. Alacağını söyledi. Pendik'te buluşmak için sözleştik. Ancak yolda beni arayarak bilgisayarı bir dükkana bırakmamı sonra hemen yakındaki çalıştırdığı kuyumcuya gelerek parayı almamı istedi. Ben bilgisayara söylediği dükkana bırakıp işyerine gittiğimde kapalı olduğunu gördüm. Geri döndüğümde ise bilgisayarın bir başka kişi tarafından bıraktığım dükkandan alındığını söylediler." dedi.

POLİS ŞÜPHELİLERİ GÖZALTINA ALDI

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiklerini tespit ettiği iki şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerden birinin mağdurun bıraktığı bilgisayarı alırken güvenlik kameralarınca görüntülendiği tespit edildi. Şüpheliler Ayhan K.(55) ile Uğur F.(43) gözaltına alındı. Şüphelilerin aynı yöntemle S.Ş. adlı kişinin de dizüstü bilgisayarını çaldıkları ortaya çıktı.

Şüpheliler işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Ayhan K., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Uğur F. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BİLGİSAYARINIZI SATARKEN BU TUZAĞA DÜŞMEYİN

BİLGİSAYARINIZI SATARKEN BU TUZAĞA DÜŞMEYİN

BİLGİSAYARINIZI SATARKEN BU TUZAĞA DÜŞMEYİN

BİLGİSAYARINIZI SATARKEN BU TUZAĞA DÜŞMEYİN

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Dolandırıcılık, Pendik, Polis, Güncel, Haber

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