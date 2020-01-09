Bilgisayarda oyun oynayan öğrencinin başına demir çubukla vurarak yaraladı
Haberler » Güncel » Bilgisayarda oyun oynayan öğrencinin başına demir çubukla vurarak yaraladı - Haber

Bilgisayarda oyun oynayan öğrencinin başına demir çubukla vurarak yaraladı

ZONGULDAK'ta memur olarak çalıştığı lisede, bilgisayarda oyun oynadığını gördüğü öğrenci T.T.'nin (17) başına demir çubukla vurarak yaralanmasına neden olan Ş.Ö.(34) gözaltına alındı.

09.01.2020 17:51 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:51
Bilgisayarda oyun oynayan öğrencinin başına demir çubukla vurarak yaraladı

ZONGULDAK'ta olarak çalıştığı lisede, bilgisayarda oyun oynadığını gördüğü öğrenci T.T.'nin (17) başına demir çubukla vurarak yaralanmasına neden olan Ş.Ö.(34) gözaltına alındı.

Bir süre fizik öğretmenliği yaptıktan sonra psikolojik sorunları nedeniyle düz memuriyete geçirilen Ş.Ö., kütüphanede bulunan bilgisayarda oyun oynadığını gördüğü öğrenci T.T.'ye tepki gösterdi. Ş.Ö., çıkan tartışmada öğrencinin başına demir çubukla vurdu. Yaralanan T.T., ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi edilen T.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu 24 saat boyunca müşahede altında tutulacağı öğrenildi.Ş.Ö. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler