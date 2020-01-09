Bilgisayar üzerinde bıraktığı kitap yangın çıkardı
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Bilgisayar üzerinde bıraktığı kitap yangın çıkardı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde laptop üzerinde bırakılan kitap alev aldı.

09.01.2020 21:54 | Son Güncelleme: 09.01.2020 22:07
Bilgisayar üzerinde bıraktığı kitap yangın çıkardı

'in ilçesinde laptop üzerinde bırakılan kitap alev aldı.


Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Camivasat Mahallesi 9 Eylül Caddesi 9 Eylül Apartmanı'nda meydana geldi. Ergün E.'ye ait evde bilgisayar üzerinde bırakılan kitap ısınma nedeniyle alev alınca, ev sakinleri durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Ufak çaplı yangın, Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesi söndürüldü. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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