Bilgisayar Üreticileri Yoğun Talebe Yetişemedi!
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Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Bilgisayar, Intel, Teknoloji

Bilgisayar Üreticileri Yoğun Talebe Yetişemedi!

Koronavirüs salgını nedeniyle insanların büyük bir çoğunluğunun evde kaldı.

13.04.2020 22:53 | Son Güncelleme: 13.04.2020 22:53
Bilgisayar Üreticileri Yoğun Talebe Yetişemedi!

Koronavirüs salgını nedeniyle insanların büyük bir çoğunluğunun evde kaldı. Günümüzde bilgisayar üreticileri yoğun taleplere yetişmekte zorluk çekiyor. Bu durum bilgisayar piyasasında daralmaya neden oldu.

Bilgisayar üreticileri bu yıl içerisinde Intel işlemciler ile ilgili bazı problemler yaşıyordu. Bu sorunlar bilgisayarlarda bazı donanımların tam olarak çalışmasına engel oldu. Buna ek olarak Çin'de bayrama denk gelinmesi bilgisayar üreticileri için büyük bir ek zorluk yaşattı. Hem işlemci açısından hem de üretim olarak yaşanan sıkıntılar son olarak virüs salgını ile devam etti.

Bilgisayar talebi öncekinden kat kat fazla

Tüm dünyanın online sisteme geçtiği günümüz dünyasında, bilgisayar talebi hiç olmadığı kadar fazla. Normal şartlarda bilgisayar talep eden birçok kişi bulunmasına rağmen şimdilerde bu sayı en az 3 kat arttı.

Tüm bu şartlar üzerine bilgisayar üreticileri mevcut üretimlerini artırmak için çalışsa bile virüs salgını buna engel oluyor. Fabrikaların tamamen çalışıyor durumda olmaması ayrı bir etken. Bütün aksilikler üst üste geldi ve bilgisayar sektörü %8 oranında daralma yaşadı. Sadece Dell şirketi bir miktar büyüme kaydetti.

Şimdilik bilgisayar üreticileri için durum pek parlak görünüyor. Yılın ilerleyen zamanlarında satışların daha fazla düşme ihtimali mevcut. Bu durumda bilgisayar sektörü bir miktar daha daralacaktır. Sizce ilerleyen yıllarda bilgisayar sektörü kendisini toparlayabilir mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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