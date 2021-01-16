Bilgisayar tamiri yapılan teknik servislerde pandemi yoğunluğu
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Bilgisayar tamiri yapılan teknik servislerde pandemi yoğunluğu

16.01.2021 08:15 | Son Güncelleme: 16.01.2021 08:19
Bilgisayar tamiri yapılan teknik servislerde pandemi yoğunluğu

TOKAT'ta, bilgisayar teknik servislerinde pandemi nedeniyle evde bilgisayar kullanımı artınca yoğunluk yaşanmaya başladı.

TOKAT'ta, bilgisayar teknik servislerinde pandemi nedeniyle evde bilgisayar kullanımı artınca yoğunluk yaşanmaya başladı. Kentte 30 yıldır bilgisayar teknik servisinde çalışan Semih Bulut, koronavirüsten dolayı bilgisayar, tablet gibi ürünlerin kullanımının arttığını, buna bağlı olarak da arızalar yüzünden yoğunluk yaşandığını belirtti. Bulut, "Şu anda inanılmaz şekilde işlerimiz yoğun. İnsanların evlerinde kapalı olması, uzaktan eğitimin başlaması, bizim de işlerimize olumlu yansıdı" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle öğrencilerin uzaktan eğitime başlaması ve sokağa çıkma kısıtlamasıyla artan bilgisayar ve tablet kullanımı sonrası cihazlarını tamir etmek isteyenlerin sayısı da arttı. Pandemi sürecinde stokların tükenmesiyle bilgisayar fiyatlarının arttığını belirten teknik servis yetkilileri, kullanıcıların yeni bilgisayar ya da tablet almak yerine ellerinde bulunan arızalı cihazı tamir ettirmeye veya bakımını yaptırmaya yöneldiklerini söyledi.

'İŞLERİMİZ İNANILMAZ YOĞUN'Kent merkezinde 30 yıldır bilgisayar teknik servisinde çalışan Semih Bulut, "Şu anda inanılmaz şekilde işlerimiz yoğun. İnsanların evlerinde kapalı olması, uzaktan eğitimin başlaması ve kısıtlama günlerinde insanlar özellikle evde olduğu için bu cihazları kullanıyorlar. İnsanların fazla kullanmasından ve yere düşürüp kırmalarından dolayı bize dönüşler çok fazla oluyor. Diğer esnaf arkadaşlara göre bizim işlerimiz inanılmaz derecede yoğun. İthalat fazla olmadığından dolayı iç piyasadaki ürünlerin de fiyatları arttı. İnsanlar genellikle eski cihazlarını getiriyorlar. Onları tamir ederek, hazır hale getiriyoruz" dedi.'İKİNCİ EL FİYATLARI DA ARTTI'

Yedek parça bulmakta zorlandıklarını söyleyen Bulut, "Pandemiden dolayı tedarik sürecinde bir sıkıntı var. Tamire fazla cihaz geldiği için elimizdeki stokları tükettik. Cihaz bize de geliyor, diğer arkadaşlara da gidiyor. O yüzden bir sıkıntı yaşıyoruz. Şu anda ikinci el bilgisayarda muazzam bir fiyat artışı oldu. Otomotiv sektöründe olduğu gibi bizde de anormal bir şekilde 2'nci el piyasası da sıfır piyasası da artmış durumda. Pandemi süreci öncesinde normal birinin kullanacağı ikinci el bilgisayar 1500 lira seviyesindeyken şu anda 3- 4 bin lira seviyesine kadar çıktı. Pandemiden önce 2- 3 bin liraya sattığımız sıfır bilgisayarlar ise 6-7 bin lira seviyesinin üstüne doğru gidiyor" diye konuştu.


Bilgisayar tamiri yapılan teknik servislerde pandemi yoğunluğu
Bilgisayar tamiri yapılan teknik servislerde pandemi yoğunluğu
Bilgisayar tamiri yapılan teknik servislerde pandemi yoğunluğu
Bilgisayar tamiri yapılan teknik servislerde pandemi yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ

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