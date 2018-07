Bilgisayar programcılığı mezunu boya ustasından teknolojik çözüm: Mobil Usta

Kendisine yöneltilen 'Tanıdık usta var mı?' sorularından sıkıldı, Mobil Usta'yı hayata geçirdi

Usta - esnaf ve üreticiyi, müşterilerle buluşturan uygulama: Mobil Usta

Isparta'da 25 yıllık boya ustası ve bilgisayar programcılığı mezunu Mehmet Alpoğuz, müşterilerinin boya işleri sonrasında kendisinden talep ettiği diğer sektörel tamir ve ihtiyaç duyulan ürünlerden hareketle, Mobil Usta isimli platformu geliştirdi

Isparta'da 25 yıldan bu yana boya ustalığı yapan, bilgisayar programcılığı bölümü mezunu Mehmet Alpoğuz, müşterilerinden kendisine gelen 'Tanığın usta var mı?' sorusundan hareketle, ISUBÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Eftal Yurtseven ile birlikte usta-esnaf-üretici ve bireysel kullanıcıları bir arada toplayan Mobil Usta isimli uygulamayı hayata geçirdi. Mobil Usta'nın fikir babası Alpoğuz, "Boya ustası olarak çalıştığım ev ve işyerlerinde, yaptığımız iş bittikten sonra insanların mutlaka halı yıkamacıya-perdeciye, bazen bir elektrik veya su tesisatı ustasına ihtiyaç duyduklarını ve bizimle paylaştıklarını gördük. Sürekli bu tarz sorulardan dolayı, bir eksikliğin bulunduğunu hissettim ve insanlara faydalı olabilmek için bir mobil uygulama yapmayı düşündük. Mobil Usta uygulamasına böyle başladık" dedi.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Elektrik - Elektronik Bölümü öğrencisi Eftal Yurtseven ile fikrini paylaştıktan sonra Mobil Usta'yı ortaya çıkaran Mehmet Alpoğuz, hayata geçirilen ücretsiz platformda usta - esnaf ve üreticilerin, bireysel kullanıcılarla tek çatı altında buluşturulduğunu kaydetti. Konum destekli olarak önce Isparta'da yaygınlaşmaya başlanan programın ikinci etapta Türkiye geneli ve İngilizce dil desteği sayesinde de global olarak kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Ortaya çıkarılan Mobil Usta isimli platformla ilgili İhlas Haber Ajansı Muhabiri'ne konuşan Mehmet Alpoğuz, "Bilgisayar programcılığı mezunuyum ama 25 senedir boya ustalığı yapıyorum. Boya ustası olarak çalıştığım ev ve işyerlerinde, yaptığımız iş bittikten sonra insanların mutlaka halı yıkamacıya - perdeciye, bazen bir elektrik veya su tesisatı ustasına ihtiyaç duyduklarını ve bizimle paylaştıklarını gördük. Sürekli bu tarz sorulardan dolayı, bir eksikliğin bulunduğunu hissettim ve insanlara faydalı olabilmek için bir mobil uygulama yapmayı düşündük. Mobil Usta uygulamasına böyle başladık" dedi.

"Artık 'Tanıdığın bir usta var mı?' sorusunu sormayacaklar"

Kendi fikrini sunduğu yazılımcılarla birlikte usta - esnaf, üretici ve bireysel kullanıcıları bir araya getiren nitelikte bir platform oluşturduklarını ifade eden Mehmet Alpoğuz, "Mobil Usta, uygulama içinde usta - esnaf - üretici ve bireysel olarak insanları birleştiren bir platform. Bir internet sitesi oluşturmaktan çok, mobil uygulama yapmayı daha doğru bulduk. İnsanlar bu uygulama sayesinde, aradıkları kategorilerde, hem esnaf hem usta hem de üreticileri görebilecekler. Özet olarak, insanlar artık 'Tanıdığın bir usta var mı?' sorusunu sormak yerine, bu uygulama sayesinde rahatça aradıklarını bulabilecekler" diye konuştu.

Mobil Usta fikri 2013'te ortaya çıktı

Mobil Usta'nın, aklında 2013 yılında oluşan bir fikirle ortaya çıktığını kaydeden Mehmet Alpoğuz, "Kısa süre önce bu fikri geliştirerek, markalaştırdık. Bu yazılımı hayata geçirebilmek için önce birkaç arkadaşla görüşme yaptım. Olumlu bir sonuç aldık ve bu yazılıma başladık. Şu anda Apple Store ve Google Play'de insanlar bu uygulamayı görebilir, ücretsiz indirebilirler ve kullanabilirler" şeklinde konuştu.

Sistemde arka planda tutulan bireysel kullanıcılar, talebe göre usta - esnaf ve üreticileri görebiliyor

Yazılımı indirdikten sonra sistemin, kişilere usta - esnaf - üretici veya bireysel şeklinde seçenekler sunduğunu ifade eden Alpoğuz, "Kategori seçimi yapıldıktan sonra, kişisel bilgilerinizle beraber sisteme üye olunuyor. Sisteme üye olan kişinin gerçek kişi olduğunu doğrulamak adına cep telefonuna bir onay kodu geliyor ve sisteme üyelik gerçekleşmiş oluyor. İnsanlar, sisteme girdiklerinde yalnızca usta - esnaf ve üreticileri görebilirler. Bireysel olarak, kullanıcılar arka planda tutuldu. Bu platformda, bireysel kullanıcıların görülmemelerini sağladık. Şu anda mobil uygulamadaki kullanıcılar, yalnızca kendi ihtiyaçları doğrultusundaki seçeneklere ulaşabiliyor. Ama ileride usta - esnaf veya üreticilere yönelik bir reklam veya duyuru yapma gereksinimi oluşursa, o zaman da sistem üzerinden kullanıcılara mesaj gönderebilmeyi sağlamayı amaçlıyoruz" şeklinde yorumladı.

Her kesimin birbirine ihtiyacı var: "Birbirini tamamlayan bir uygulama oldu"

Sistemi ilk kez Isparta'da uygulamaya başladıklarını dile getiren Alpoğuz şöyle devam etti; "Biz, bu sitemi uygulamaya başladığımızda insanlardan güzel tepkiler aldık. Böyle bir uygulamaya ihtiyaç olduğunu ve usta aradıklarında bulamadıklarını söyledikleri için, uygulama sayesinde hem usta hem esnaf hem de üretici bulabilecekler. İleriye dönük süreçte, bu uygulama yaygınlaştıktan sonra insanların artık taşındıklarında veya seyahat ettiklerinde, yabancı oldukları bir ilde bile bu uygulamayı ücretsiz olarak kullanabilmelerini hedefliyoruz. Mobil Usta, arama kriterlerine göre, konum alarak usta - esnaf ve üreticiyi buluyor. Örneğin, ben bir boya ustası olarak, esnafa ihtiyaç var. Esnafı düşünürsek, onun bir üreticiye - ustaya ve bireysel kullanıcılara ihtiyacı var. Üretici olarak düşünürsek de hem ustaya, hem de esnafa ihtiyacı var. Böylelikle, bu gerçekten birbirini tamamlayan bir uygulama oldu. Çünkü, herkes ve her kesimin birbirine ihtiyacı olduğu için insanların bu uygulamayı başarılı bir şekilde kullanabileceğini düşünüyorum."

"Usta - esnaf veya üreticiler, platform sayesinde birçok insan ve kitlelere de ulaşabilirler"

Uygulamanın henüz emsalinin bulunmadığını ve bu eksikliği görerek, yola çıktıklarını sözlerine ekleyen Alpoğuz, "Piyasaya baktığınızda, usta - esnaf - üretici ve bireysel kullanıcıları bir araya getiren başka bir uygulama şu an yok. Biz de böyle bir eksikliği görerek, bu uygulamayı oluşturmayı uygun bulduk. Bence, gayet güzel bir çalışma oldu ve insanlar, gönül rahatlığıyla bu uygulamayı kullanabilirler. 'İşinin usta burada' diye bir sloganımız var. Bir usta da, esnaf da, üretici de olsa, bu insanlar da işlerinin ustaları olduğu için platformda rahatça yer alabilirler. Usta - esnaf veya üreticiler, insanların kendilerine kolayca ulaşabilmelerini istiyorlarsa, bu platforma rahatça kullanabilirler, bu platform sayesinde birçok insan ve kitlelere de ulaşabilirler" dedi.

Yurtseven: "Usta - esnaf veya üreticinin gerçekliğini belge, bireysel kullanıcıların gerçekliğini ise mobil onay ile test etmiş oluyoruz"

Yazılım fikrini hayata geçiren Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi ve girişimci Eftal Yurtseven ise, "Mobil Usta projesinde, yazılım ve tasarım olaylarında geliştirme sürecini devam ettirdik. Mehmet abi, bir girişimi olduğunu bizimle paylaştı ve biz de bunu projelendirmeyi tercih ettik. Girişimi projelendirdikten sonra yazılım ve tasarım aşamalarına başladık. Bizim için burada önemli olan usta - esnaf ve üreticilerin gerçek kişiler olduğunu anlayabilmekti. Bu yüzden güvenlik anlamında, ustalık belgesi - vergi levhası ya da diğer belgeleri onaylayıp, sistemde sadece gerçek kişilere yer veriyoruz. Bireysel kullanıcılarda da mobil telefon onayı ile gerçekliklerini test etmiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ustalar yaptıkları işlerini, üretici ve esnaflar da ürünlerini paylaşıma açabiliyorlar"

"Mobil Usta'da, aradığınız usta - esnaf ya da üreticiyi sağlıklı bir şekilde, güvenilir ve puanı en yüksek olanı yakınlarınızda ise görebiliyorsunuz" diyerek kriterlerin aranılan anahtar kelimeye göre de değişebildiğine değinen Yurtseven, "Şimdiki aşamada ustalar yaptıkları işlerini, esnaf ve üreticiler de ürünlerini sisteme kaydedip, kendi reklamlarını uygulama üstünden gösterebiliyorlar. İleriki aşamalarda ise bizim yapabileceğimiz olay, ürünlerinin doğrudan satış kanalını oluşturmak ve direk müşterilerle buluşturabilmek. Bunun yanında Türkçe ve İngilizce dil seçeneğiyle, aslında yurtdışına açılmayı da hedefliyoruz. Geliştirme sürecine devam ederken, bizim dikkat ettiğimiz en önemli noktalardan biri de gelişime açık olmasıydı. Biz de gelişime devam edebilmek adına hala daha üzerinde çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Anahtar kelime ile aranan usta - üretici ve esnafı bulabilmek mümkün"

Yurtseven mobil uygulama ile ilgili şu bilgileri verdi; "Mobil Usta'da gelişmiş bir algoritma kullandık, şöyle ki; ben bir yazılım mühendisi olarak sisteme kayıt olduğumda, kendi anahtar kelimelerini girebilirim. Örneğin burada; yazılım - mobil uygulama ve web tasarım gibi anahtar kelimelerle kendimi tanıtıyorum. Kullanıcılar, arama bölümüne bu kelimelerden birini yazdıklarında, yakınlarındaki profil doluluk oranı yüksek olan ve kullanıcılardan en çok olumlu yorum ya da puan almış, ustaları - esnafları ve üreticileri listeleyebiliyorlar. Yani özet olarak, ben profilimi ne kadar doldurursam, insanlardan ne kadar olumlu yorum alırsam, bu şekilde üst sıraya çıkmış oluyorum. Bunun yanında Mobil Usta'da taraflar, kullanıcılar usta -esnaf ve üreticileri yorumlayabiliyorlar. Bu yorumlar profil sayfalarında da gözüküyor, yakınlarındaki iyi - güvenilir ve işini iyi yapan ustayı bulmalarını sağlıyor. Bu yorumlar esnasında da kötüye kullanımları tamamen kapattık. Herhangi bir tartışma ya da kötüye kullanımlar tamamen sistemden kaldırılıyor ve filtrelenerek sisteme tekrar geri yükleniyor."

Yurtseven son olarak Mobil Usta'ya erişmek için mobilusta.com.tr veya Google Play ile Apple Store'dan indirilip, incelendikten sonra hemen kullanıma başlanabileceğini aktardı.