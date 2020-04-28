Bilgisayar parasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
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Bilgisayar parasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Ayşe Berra Uçar, bilgisayar almak için biriktirdiği 650 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Bilgisayar parasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
28.04.2020 19:14 | Son Güncelleme: 28.04.2020 19:17

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Ayşe Berra Uçar, bilgisayar almak için biriktirdiği 650 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

İlkokul öğrencisi Uçar, geçen yıl Ramazan Bayramı'ndan itibaren bilgisayar alabilmek içi kumbarasında para biriktirmeye başladı.

Kovid-19'la mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nı öğrenen Uçar, biriktirdiği parayı bağışlamaya karar verdi.

Annesinin de destek verdiği 8 yaşındaki Uçar, 20 yaş altındakilere uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı Çubuk Kaymakamlığı Vefa Destek Grubunu arayarak yardım istedi.

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş'in talimatıyla Uçar'ın evine giden Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri Merve Özbey Yücebaş ve Şule Arda, küçük kızın biriktirdiği 650 lirayı teslim aldı.

Parayı kampanya kapsamında açılan hesaba yatıran görevliler, dekontu ise Uçar ailesine teslim etti.

"Bağışta bulunduğum için çok mutluyum"

Ayşe Berra Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı kampanyadan ve yapılan bağışlardan etkilendiğini, bundan dolayı kampanyaya kendisinin de destek vermek istediğini söyledi.

Yaklaşık bir yıldır harçlıklarını bilgisayar almak için biriktirdiğini belirten Uçar, şöyle devam etti:

"Okullara ara verilince bir ara biriktirdiğim parayla sokak hayvanları için yuva yaptırmak istedim. Daha sonra böyle bir kampanyanın başladığını ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destek çağrısını duyunca kampanyaya bağışlamak istedim. Bağışta bulunduğum için çok mutluyum."

Uçar, koronavirüs salgınının bir an önce bitmesini, okuluna gidebilmeyi ve sokaklara çıkarak oyun oynayabilmeyi temenni ederek, "Evde teknolojik araçlarla uğraşmaktan artık bıktığım için bilgisayar almayı şimdilik düşünmüyorum, artık sokaklara çıkmak istiyorum." dedi.

Anne Özgül Uçar da kampanyaya destek sunduğu için kızıyla gurur duyduğunu dile getirerek, zor günlerin el ele vererek aşabileceğini ifade etti.

Vefa Destek Grubu'ndan Merve Özbey Yücebaş ise Ayşe Berra'ya, Kaymakam Adem Keleş'in teşekkürlerini iletti.

Böylesi duyarlı ve düşünceli bir nesil yetiştirmenin çok güzel bir duygu olduğunu dile getiren Yücebaş, "Biz Ayşe Berra'ya çok teşekkür ediyoruz. Çocuk yaşta vatanını ve milletini düşünen çocuklarımızın olması bizlere de güç veriyor. İnşallah çok güzel bir veteriner olursun, umarım hayallerine ulaşabilirsin." diye konuştu.

Bilgisayar parasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Kaynak: AA

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