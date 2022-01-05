Bilgisayar oyunları sektörünün büyüklüğü 36,7 milyar dolara ulaştı

2021 yılında bilgisayar oyunları sektörünün büyüklüğü dünya genelinde 36,7 milyar dolara ulaştı.

Casper'dan yapılan açıklamaya göre, teknolojinin gelişmesi bilgisayar oyunları sektörünün de her geçen gün büyümesine yardımcı oluyor. Newzoo Global Oyun Pazarı Raporu'na göre, 2021 yılında küresel oyun sektörü 180,3 milyar dolara ulaşarak önceki seneye göre yüzde 1,4'lük bir artış gösterdi. Sektör büyüklüğünün 36,7 milyar dolarla yüzde 20'lik kısmını ise bilgisayar oyunları sektörü oluşturdu.

Bilgisayar oyunları tüketiminin artışındaki ana neden olarak gelişmiş güç ve performans sunan oyun bilgisayarlarının son yıllardaki gelişimi görülüyor. Ayrıca bilgisayar oyunları sektörünün büyümesinde mobil oyun endüstrisinin de yüzde 52 ile payı büyük oldu. Aynı rapora göre, oyun gelirlerinin yanı sıra oyuncu sayısında da yıllık bir büyüme görüldü. Oyuncu sayısındaki artış 2021'de yıl boyu devam ederek yüzde 5,33'lük bir artışla 3 milyar oyuncuya ulaştı.

2021 yılında çok fazla geliştirme ve teknolojik yenilik görüldü ancak bazıları dünya çapında ses getirdi. 5 Ekim'de Windows 11 piyasaya sürüldü. Yeni sürümde öncekinden farklı birçok yeni özellik eklendi ve tasarımda büyük değişiklikler yaşandı. Intel 12'nci nesil yeni işlemcisini çıkardı. Söz konusu yeni nesil çip, bir CPU neslinden beklenen performans iyileştirmelerini barındırıyor ve hibrit bir yapıya sahip ilk yuvalı CPU olarak öne çıkıyor. 4 Ekim'de ise Android 12 kullanıma sunuldu ve Google bunu "Android tarihinin en büyük tasarım değişikliği" olarak tanımladı. Bunların dışında küresel boyutta yaşanan Kovid 19 salgınından dolayı 2021 yılında ekran kartı stoklarında da sıkıntılar yaşandı ve büyük bir krize sebep oldu.

AA / Furkan Gençoğlu - Ekonomi Haberleri

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