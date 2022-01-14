Bilgisayar mühendisleri ve beyin göçü; 10 bin mezun nerede, ne yapıyor? - Haberler
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Bilgisayar mühendisleri ve beyin göçü; 10 bin mezun nerede, ne yapıyor?

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Bilgisayar Mühendisleri Odası Kurultayına gidilirken Türkiye'de bilgisayar mühendislerinin durumu ne?10 bin mezun nerede, ne yapıyor?

Bilgisayar Mühendisleri Odası Kurultayına gidilirken Türkiye'de bilgisayar mühendislerinin durumu ne?

10 bin mezun nerede, ne yapıyor? Kodlama eğitimleri yeterli mi?

BMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Atasoy ve Kurultay Düzenleme Kurulu Başkanı İlhami Türkdoğan, Füsun Sarp Nebil'e anlattı.

Türkiye'de 75 bin 564 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 75 bin 564 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi yaşamını yitirdi

 Türkiye'de son 24 saatte 410 bin 116 Kovid-19 testi yapıldı, 75 bin 564 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 410 bin 116 Kovid-19 testi yapıldı, 75 bin 564 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi yaşamını yitirdi.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle yapılan toplantıda konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle yapılan toplantıda konuştu: (2)

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