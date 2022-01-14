Bilgisayar mühendisleri ve beyin göçü; 10 bin mezun nerede, ne yapıyor?
Bilgisayar Mühendisleri Odası Kurultayına gidilirken Türkiye'de bilgisayar mühendislerinin durumu ne?10 bin mezun nerede, ne yapıyor?
Bilgisayar Mühendisleri Odası Kurultayına gidilirken Türkiye'de bilgisayar mühendislerinin durumu ne?
10 bin mezun nerede, ne yapıyor? Kodlama eğitimleri yeterli mi?
BMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Atasoy ve Kurultay Düzenleme Kurulu Başkanı İlhami Türkdoğan, Füsun Sarp Nebil'e anlattı.
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