Bilgisayar mühendisinden 6 gündür haber alınamıyor
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Bilgisayar mühendisinden 6 gündür haber alınamıyor

Bilgisayar mühendisinden 6 gündür haber alınamıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Akdeniz Üniversitesinde (AÜ) bilgisayar mühendisi olarak görev yapan Çağrı Sertaç Kesici'den 6 gündür haber alınamıyor.

Akdeniz Üniversitesinde (AÜ) bilgisayar mühendisi olarak görev yapan Çağrı Sertaç Kesici'den 6 gündür haber alınamıyor.

Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde yaşayan Çağrı Sertaç Kesici, 9 Mayıs günü yakın sokakta yalnız yaşayan babasına bakmak üzere evinden çıktı. Yakınları uzun süre cep telefonuyla ulaşamadığı Kesici'yi, babasının evine aramaya geldi. Odanın birinde Kesici'nin cep telefonu ve cüzdanı bulundu. Bu durumdan şüphelenen yakınları, Çağrı Sertaç Kesici'nin gidebileceği her yere baktıktan sonra bir sonuç alamayınca, polis merkezine gidip kayıp başvurusunda bulundu.

Evli ve 2 çocuk babası Kesici'nin en son Lara'da bir otel yakınlarında görüldüğü, üzerinde gri eşofman altı, siyah tişört, spor ayakkabı olduğu belirtildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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