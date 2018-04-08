BİM'den Bilgisayar Oyunu Meraklılarına Müjde! Kapıda Kuyruk Oluşacak

20 Nisan 2018 Cuma günü başlayacak olan satışın aktüel başlığı ise "Oyun Zamanı" olacak, bu kampanya ile beraber satılacak oyuncu ekipmanları, oyuncu mouse'u ve mousepad'i, oyuncu klavyesi ve oyuncu kulaklığı gibi ürünler raflardaki yerini alacak.

BİM'de ucuza satılacak oyuncu ekipmanlarının genel özellikleri ve bilgileri ise şu şekilde:

Trust 21963 Ziva Mouse ve Mouse Pad

BİM Oyuncu Ekipmanları

Kauçuk kaplama ile uzun süreli kullanım durumunda kaymayı önlüyor.

Üzerinde 6 adet tuş barındırıyor

Fare tekerleği ve arka tarafta aydınlatma

1000 ila 3000 DPI arasında hız seçme

220 X 300 mm boyutunda mouse pad

Trust 21953 Ziva Gaming Kulaklık Seti

1,8m kablo

Ayarlanabilir kafa açısı

Diğer oyuncular ile iletişim kurmanıza olanak sağlayacak bir mikrafon

Trust 22113 Ziva Gaming Klavye

BİM oyuncu ekipmanları klavye

Oyuncuların sık sık kullandığı tuşlara özel kırmızı kaplama

Rahat ve sessiz yazma imkanı

1,50m kablo

Sıvı geçirmez tasarım

Türkçe

20 Nisan'da satışı yapılacak olan mouse ve mouse pad, klavye ve kulaklık gibi ekipmanların tamamını aldıklarında ise ciddi bir indirim söz konusu olacak.