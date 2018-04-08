BİM'den Bilgisayar Oyunu Meraklılarına Müjde! Kapıda Kuyruk Oluşacak
Türkiye'nin en büyük marketler zincirinden biri olan BİM, sattığı birçok aktüel üründen sonra şimdi de birkaç hafta içerisinde uygun fiyata oyuncu ekipmanları satmaya hazırlanıyor.
20 Nisan 2018 Cuma günü başlayacak olan satışın aktüel başlığı ise "Oyun Zamanı" olacak, bu kampanya ile beraber satılacak oyuncu ekipmanları, oyuncu mouse'u ve mousepad'i, oyuncu klavyesi ve oyuncu kulaklığı gibi ürünler raflardaki yerini alacak.
BİM'de ucuza satılacak oyuncu ekipmanlarının genel özellikleri ve bilgileri ise şu şekilde:
Trust 21963 Ziva Mouse ve Mouse Pad
- BİM Oyuncu Ekipmanları
- Kauçuk kaplama ile uzun süreli kullanım durumunda kaymayı önlüyor.
- Üzerinde 6 adet tuş barındırıyor
- Fare tekerleği ve arka tarafta aydınlatma
- 1000 ila 3000 DPI arasında hız seçme
- 220 X 300 mm boyutunda mouse pad
Trust 21953 Ziva Gaming Kulaklık Seti
- 1,8m kablo
- Ayarlanabilir kafa açısı
- Diğer oyuncular ile iletişim kurmanıza olanak sağlayacak bir mikrafon
Trust 22113 Ziva Gaming Klavye
- BİM oyuncu ekipmanları klavye
- Oyuncuların sık sık kullandığı tuşlara özel kırmızı kaplama
- Rahat ve sessiz yazma imkanı
- 1,50m kablo
- Sıvı geçirmez tasarım
- Türkçe
20 Nisan'da satışı yapılacak olan mouse ve mouse pad, klavye ve kulaklık gibi ekipmanların tamamını aldıklarında ise ciddi bir indirim söz konusu olacak.