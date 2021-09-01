Bilgisayar kasasından çıkan yangın panikletti
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Bilgisayar kasasından çıkan yangın panikletti

Bilgisayar kasasından çıkan yangın panikletti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir evde bilgisayar kasasından çıkan yangın panikletti.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir evde bilgisayar kasasından çıkan yangın panikletti.

Yangın, Kemer Mahallesi Hayrat Caddesi üzerindeki bir site içerisindeki apartmanın birinci katında saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahiplerinin içerisinde bulunmadığı apartman dairesinden dumanların çıktığını fark eden komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının prizde takılı bırakılan bilgisayar kasasından çıktığı öğrenilirken, evde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Bilgisayar kasasından çıkan yangın panikletti
Bilgisayar kasasından çıkan yangın panikletti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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