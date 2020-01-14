Bilgisayar hırsızları yakalandı
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Bilgisayar hırsızları yakalandı

Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bir okuldan bilgisayar çalan yaşı küçük iki çocuğu yakaladı.

14.01.2020 18:03 | Son Güncelleme: 14.01.2020 18:07
Bilgisayar hırsızları yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bir okuldan bilgisayar çalan yaşı küçük iki çocuğu yakaladı.


Batman'da farklı okulda meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri yapmış olduğu çok yönlü çalışmalar neticesinde, zanlıların yaşı küçük D.T. ve M.D. olduğunu tespit etti. Yakalanan şahıslar İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - BATMAN

Kaynak: İHA
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