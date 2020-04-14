Bilgisayar almak için biriktirdiği parasını "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı Ekiplerin eve gelmesi 7 yaşındaki Reyhan Öztoprak'ın çizdiği resmi göstermesi Küçük kızın kumbarasını görevlilere vermesi Paranın sayılması Küçük kızın konuşması Ekiplerin evden ayrılışıANKARA - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki Reyhan Öztoprak, bilgisayar almak için...

Ekiplerin eve gelmesi 7 yaşındaki Reyhan Öztoprak'ın çizdiği resmi göstermesi Küçük kızın kumbarasını görevlilere vermesi Paranın sayılması Küçük kızın konuşması Ekiplerin evden ayrılışı ANKARA - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki Reyhan Öztoprak, bilgisayar almak için kumbarasında biriktirdiği parasını "Biz Bize Yeteriz Türkiyem " kampanyasına bağışladı. Kaynak: AA