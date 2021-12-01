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Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in salona gelmesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşması ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "(Yeni asgari ücret) Enflasyonun ya da ekonomideki dalgalanmaların karşısında emeği koruyacağız."