Bilgin: "(Yeni asgari ücret) Enflasyonun ya da ekonomideki dalgalanmaların karşısında emeği koruyacağız"
AA / Hüseyin Bardakcı - Haberler | Güncel
Katılımcılar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in salona gelmesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşması ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "(Yeni asgari ücret) Enflasyonun ya da ekonomideki dalgalanmaların karşısında emeği koruyacağız."
Katılımcılar
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in salona gelmesi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşması ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "(Yeni asgari ücret) Enflasyonun ya da ekonomideki dalgalanmaların karşısında emeği koruyacağız."