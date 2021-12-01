Bilgin: "(Yeni asgari ücret) Dört oturumla tamamlanmasını düşünüyoruz"
AA / Hüseyin Bardakcı - Haberler | Güncel
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşması ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı gerçekleşiyor.
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşması ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı gerçekleşiyor. (4)