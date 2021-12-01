Bilgin: "(Yeni asgari ücret) Dört oturumla tamamlanmasını düşünüyoruz" - Haberler
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Bilgin: "(Yeni asgari ücret) Dört oturumla tamamlanmasını düşünüyoruz"

AA / Hüseyin Bardakcı - Haberler | Güncel

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşması ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı gerçekleşiyor.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşması ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı gerçekleşiyor. (4)

Bilgin: (Yeni asgari ücret) Dört oturumla tamamlanmasını düşünüyoruz

Bilgin: (Yeni asgari ücret) Dört oturumla tamamlanmasını düşünüyoruz

Bilgin: (Yeni asgari ücret) Dört oturumla tamamlanmasını düşünüyoruz

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı 7 Aralık'ta Türk-İş'te, üçüncü toplantısı 9 Aralık'ta TİSK'te yapılacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı 7 Aralık'ta Türk-İş'te, üçüncü toplantısı 9 Aralık'ta TİSK'te yapılacak.

 Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: '(Yeni asgari ücret) İş verimliliğini artıran bir rakamda buluşacağımızı düşünüyorum.'

Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "(Yeni asgari ücret) İş verimliliğini artıran bir rakamda buluşacağımızı düşünüyorum."

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: '(Yeni asgari ücret) Enflasyonun ya da ekonomideki dalgalanmaların karşısında emeği koruyacağız.'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "(Yeni asgari ücret) Enflasyonun ya da ekonomideki dalgalanmaların karşısında emeği koruyacağız."

AA / Hüseyin Bardakcı - Son Dakika Haberleri

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