Bilgin: "Tarihin En Önemli Seçimi"

AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Elif Coşkun Bilgin, "24 Haziran seçiminin birçok önemi var. Özellikle Türkiye'de her seçim önemli diye nitelendirilebilir ama 24 Haziran'da yapılacak seçimler Cumhuriyet tarihinin belki de en önemli seçimidir" dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Elif Coşkun Bilgin seçim çalışmalarını devam ettiriyor. Bilgin, Havza'da İlçe Belediye Başkanı Murat İkiz ile AK Parti İlçe Başkanı Sebahattin Özdemir'in de eşlik ettiği gezisinde esnaf ziyaretinde bulundu. İlçede gittiği her yerde vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Bilgin, 24 Haziran seçimlerinin önemine işaret ederek, ilçe halkından AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için destek istedi.

Büyük ustalık dönemi

Önümüzdeki dönemin büyük ustalık dönemi olduğuna vurgu yapan Bilgin, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu dönemi büyük ustalık dönemi olarak nitelendirmektedir. Bizler de bu ustalık döneminin hemen arifesindeyiz. Dolayısıyla büyük hedefleri olan bu ülke asla çıraklara teslim edilemez. Özellikle Türkiye'de her seçim önemli diye nitelendirilebilir ama 24 Haziran'da yapılacak seçimler Cumhuriyet tarihinin belki de en önemli seçimidir. Bu seçim şahsi hesapların ve menfaatlerin bir kenara bırakılacağı, şer odaklarına karşı vatanımızı savunacağımız bir seçimdir. 24 Haziran seçimi, Çanakkale ruhu ile milli birlik penceresinden bakılacak bir seçimdir. Kurulan tuzakları ve oynanan oyunları ancak böyle bertaraf edebiliriz" şeklinde konuştu.

Gençlerden destek istedi

Gençlerden de destek isteyen Bilgin, "24 Haziran'ın gençlik için ayrı bir yeri olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanımız gençliğe en büyük değeri, en büyük kıymeti vermektedir. Dolayısıyla bu seçimlerde ilk defa 1,6 milyon genç kardeşimiz oy kullanacaklar. 18-30 yaş arası yaklaşık 16 milyon 500 bin seçmenimiz var. Dolayısıyla bu seçim gençlerin seçimi dersek yanlış söylemiş olmayız. Bu nedenle Türkiye'nin en büyük potansiyeli, en büyük gücü olan tüm genç kardeşlerimizin desteklerini 24 Haziran'da Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'mize bekliyoruz" diye konuştu. - SAMSUN