Bilgin: "Profesyonel yöneticilerle işletme sahipleri arasında böyle bir farklılaşma olmasını anlayabiliriz"

Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "(Yeni asgari ücret) İş verimliliğini artıran bir rakamda buluşacağımızı düşünüyorum."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "(Yeni asgari ücret) Enflasyonun ya da ekonomideki dalgalanmaların karşısında emeği koruyacağız."