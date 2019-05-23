Bilgin: " Milli takımımızı Sivas'ta ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Sivas Belediye Başkan Hilmi Bilgin, Sivas'ta kampa giren A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi

Avrupa Ligi mücadelesi veren A Milli Erkek Voleybol Takımı gruptaki ikinci maçını Sivas'ta oynanacak. 26 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te Taha Akgül Spor Salonu Yeni Dört Eylül Spor Kompleksinde gerçekleştirilecek müsabaka öncesinde milli takım Sivas'a gelerek çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Taha Akgül Spor Salonunda gerçekleştirilen antrenmanı ziyaret ederek A Milli Voleybol Takımına başarılar diledi.

"Umarım bu maçı kazanarak biz de tarihe geçeriz"

Başkan Bilgin'i karşılayan Takım Antrenör Nedim Özbey hazırlıkları hakkında bilgi verip, "Letonya müsabakası için Anadolu'da bulunmak çok güzel. Pazartesi günü Sivas'ta kampa girdik. Geldiğimiz günden beri gerek protokol üyeleri, gerekse Sivaslıların yoğun ilgisiyle karşılaştık. Sivas Kongresinin 100. yılında Sivas'ta ilk defa bir milli müsabaka oynanacak. Umarım bu maçı kazanarak biz de tarihe geçeriz." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin ise "Milli takımımızı Sivas'ta ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Pazar günü gerçekleşecek olan müsabakada salonu halkımız tıklım tıklım doldurarak takımımıza destek verecektir. Öte yandan Sivas Kongremizin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde böyle önemli bir müsabakanın ilimizde gerçekleştiriliyor olması gurur veriyor. Biz de bu ilin yöneticileri olarak her türlü desteği takımımıza vermeye hazırız." dedi.

12 takımın katılımı ile 3 grup şeklinde düzenlenecek Avrupa Altın Liginde (CEV) Millilerimiz, A Grubunda Belçika, Slovakya ve Letonya ile mücadele edecek. - SİVAS

Kaynak: İHA