Bilgin, mesire alanlarında inceleme yaptı
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Bilgin, mesire alanlarında inceleme yaptı

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, normalleşme süreci kapsamında açılacak olan park, bahçe ile piknik ve mesire alanlarını yerinde inceledi.

Bilgin, mesire alanlarında inceleme yaptı
01.06.2020 09:26 | Son Güncelleme: 01.06.2020 09:30

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, normalleşme süreci kapsamında açılacak olan park, bahçe ile piknik ve mesire alanlarını yerinde inceledi.

Daha önce genelge ile kısıtlanan park/bahçe, rekreasyon alanları, piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile spor, yürüyüş, gezi, gibi aktiviteler, belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren tekrar hayata geçirilecek. Bu kapsamda . Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Korona virüs sonrası normalleşme sürecinin ikinci adımında yer alan park ve bahçeler ile piknik ve mesire alanlarının 1 Haziran itibariyle kullanılmaya başlanması nedeniyle ilde yer alan piknik ve mesire alanlarını gezerek incelemelerde bulundu. Bilgin, Belediye başkan yardımcısı Levent Olgun'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Paşabahçe piknik ve mesire alanında Park ve bahçeler müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Bilgin mesire alanlarının yarına yetiştirilmesi için park ve bahçeler müdürü Özel Açık'a talimat verdi. Burada vatandaşlarla hasbıhal eden Başkan Bilgin, vatandaşların daha nezih bir ortama kavuşturulması için belediye ekiplerinin yoğun çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.Başkan Bilgin "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Korona virüs sonrası normalleşme sürecinin ikinci adımını açıklayarak park ve bahçeler ile piknik ve mesire alanlarının 1 Haziran itibariyle kullanılmaya başlanacağını duyurdu. Bizlerde hemşehrilerimize daha iyi hizmet verebilmek için tüm belediye ekiplerimizle onlara mesire ve piknik alanlarımızı hazırlıyoruz. Genelge kapsamında kapatılan piknik ve mesire alanlarımız 1 Haziran itibariyle hemşehrilerimizin ziyaretlerine açık olacak. Hemşehrilerimiz uzun bir süredir evlerindeler şehrimizin güzelliklerini göremediler özlediler. İnşallah yarınla birlikte özlenilen park ve bahçelerimiz, mesire alanlarımız hizmetlerine açılacak. Bu anlamda bizde belediye olarak üstümüze düşen tüm görevleri yerine getiriyoruz." şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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