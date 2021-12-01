Bilgin: "Makro göstergeler büyümedir, istihdamdır"
AA / Hüseyin Bardakcı - Haberler | Güncel
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşması ANKARA - Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda ilk toplantısını yaptı.
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşması ANKARA - Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda ilk toplantısını yaptı. (2)