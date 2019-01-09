Bilgin'den İha'ya Ziyaret

AK Parti Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısı ile İHA'ya ziyarette bulundu.

Ak Parti Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde gazetecileri yalnız bırakmadı. İhlas Haber Ajansı (İHA) Sivas Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Bilgin, Bölge Müdürü Göktürk Fırat ve ajans personeli ile sohbet ederek günlerini kutladı. Fırat, Bilgin'e seçim çalışmalarında başarılar diledi. - SİVAS

Kaynak: İHA