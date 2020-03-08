Bilgili kadınlarla kahvaltıda buluştu
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Politika ›› Bilgili kadınlarla kahvaltıda buluştu - Haberler
Dünya Kadınlar Günü, AK Parti, Kozan, Politika

Bilgili kadınlarla kahvaltıda buluştu

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Avukat Yusuf Bilgili, 8 Mart Kadınlar Gününde AK Parti Kadın Kolları ile kahvaltıda bir araya geldi.

08.03.2020 13:33 | Son Güncelleme: 08.03.2020 13:33
Bilgili kadınlarla kahvaltıda buluştu

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Avukat Yusuf Bilgili, 8 Mart Kadınlar Gününde AK Parti Kadın Kolları ile kahvaltıda bir araya geldi. Bilgili, tüm emekçi ve cefakar kadınların günün kutladı.


Başkan Bilgili, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla AK Parti Kozan Kadın Kolları Başkanı Saffet Sarıca ve yönetim kurulu üyeleri ile kahvaltı programında bir araya geldi. Başkan Bilgili, burada yaptığı konuşmada, "Kadınlarımız bir anne, bir eş, bir evlat olarak kadın toplumu dönüştüren ve istikamet verendir. Hükumetimiz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız aracılığıyla kadınlarımıza pozitif ayırımcılık yapmış ve hak ettikleri değeri vermiştir. Hayata geçirilen projelerle, geleceğin kadınları, anneleri olan kız çocuklarımızın eğitimine önem verilmiş; kadın hakları, aile ve çocuk eğitimi gibi pek çok konuda, gerek devletimiz gerek sivil toplum kuruluşları tarafından kadınlarımız toplumun en değerli yapı taşı olmuştur. Çanakkale'de Sakarya'da tarihte her zaman cephede yer alan kadınlarımız 15 Temmuz hain darbe girişimi, doğal afet, ekonomik baskılar dahil olmak üzere kahraman ordumuzun çıktığı her harekatta bile fedakarlıklarını esirgememiştir. Başta şehit annelerimiz ve eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın bu anlamlı gününü kutluyor kadınlarımıza sağlıklı huzurlu bir yaşam temenni ediyorum" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haberler
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti Haberler
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a Putin kendi kahvaltısını önerdi Haberler
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a Putin kendi kahvaltısını önerdi
'Hastayım' diyerek dilendi, yarım günde topladığı para dudak uçuklattı Haberler
"Hastayım" diyerek dilendi, yarım günde topladığı para dudak uçuklattı
Sadece 16 metrekare olan dükkan 11 milyon liraya satılıyor Haberler
Sadece 16 metrekare olan dükkan 11 milyon liraya satılıyor
Öğretmen, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı Haberler
Öğretmen, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Faik Öztrak Angela Merkel Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Muhterem Nur Müslüm Gürses Defne Samyeli
Spor Falcao Berkay Şahin Burak Yılmaz Hikmet Karaman Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk Avrupa Yunanistan Denizlispor
Şu an buradasınız: Bilgili kadınlarla kahvaltıda buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 13:49:50. #1.15#