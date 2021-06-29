Bilgilerimiz Tehlikede: Hep Aynı Parolalar Kullanıyoruz!
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Bilgilerimiz Tehlikede: Hep Aynı Parolalar Kullanıyoruz!

Bilgilerimiz Tehlikede: Hep Aynı Parolalar Kullanıyoruz!
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Skynet Software tarafından kullandığımız parolalar hakkında yapılan araştırma, farklı servislerde aynı birkaç parolanın kullanılması sorununun boyutunu gözler önüne serdi.

Skynet Software tarafından kullandığımız parolalar hakkında yapılan araştırma, farklı servislerde aynı birkaç kullanılması sorununun boyutunu gözler önüne serdi. Araştırma çalışması Birleşik Krallık'ta gerçekleşti ve sonuçlar birçok çevrimiçi güvenlik uzmanını endişelendirdi. Araştırma örneklemi 2200 kişi olarak belirlendi.

'deki araştırmacılara göre, ankete katılanların üçte ikisi, yaklaşık 50 farklı hesap arasında değişen yalnızca üç parola kullanıyor. Ayrıca bu grubun yüzde 48'i hem kişisel hem de iş hesapları için aynı parolayı kullanıyor. Sadece bir parolamız ortaya çıktığında bütün hesaplarımızın tehlikeye düşmesi bir yana, aynı zamanda oldukça tahmin edilmesi kolay kelimeler kullanma eğilimindeyiz.

En popüler parola türleri şunlardı: sokak adları (yüzde 20), evcil hayvan adları (yüzde 15) veya önemli tarihler (yüzde14). Bunların hepsi işi bilen kişiler tarafından oldukça kolay bir şekilde kırılabilen kelimeler. Kullandığımız parolalar konusunda gerçekten dikkatli olmalıyız.

Araştırma, ankete katılanların yalnızca yüzde 5'inin parolalarını düzenli olarak değiştirdiğini, büyük bir çoğunluğun ise bunu ortalama olarak her 7 yılda bir, çoğu zaman yalnızca hesaplarında bir sorun olduğunu fark ettikten sonra yapmaya karar verdiğini gösterdi.

İnsanların yarısından fazlası, yeni güvenlik önleminin ne olduğunu basitçe unutmaktan korktuklarını itiraf etti ve neredeyse her üç kişiden biri parolalar konusunda yeterince güvenli bir şey düşünecek kadar yaratıcı olmadıklarını iddia etti. Son olarak, iPhone sahipleri ile ilgili çok rahatsız edici bazı ortaya çıktı. Ankete katılan sahiplerin neredeyse dörtte üçü, verilerinin güvenliğiyle ilgili uyarıları görmezden geldiğini söyledi.

Parolalarınızı düzenli olarak değiştirmenin yanı sıra, örneğin akıllı telefonunuzda oturum açmanızı onaylamanızı gerektirerek güvenliğinizi önemli ölçüde artırabilecek iki aşamalı kimlik doğrulamayı kullanmanın her zaman iyi bir fikir olduğunu unutmayın. Parolanız çok zayıf görünüyorsa, uygun şekilde güçlü bir kombinasyon oluşturacak özel bir parola üreticisi kullanabilirsiniz.

Kaynak: Turkmmo

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