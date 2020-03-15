Bilgievleri öğrencileri Türkiye Tekvando Şampiyonasına hazırlanıyor Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgievleri, öğrencileri Türkiye Tekvando Şampiyonasına hazırlanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgievleri, öğrencileri Türkiye Tekvando Şampiyonasına hazırlanıyor.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının eğitime yönelik hizmetleri kapsamında Bilgievleri, öğrencileri başarıya ulaştırmaya devam ediyor. Tekvando sporunda önemli başarılar elde eden Ertuğrulgazi Bilgievi öğrencilerinden Murat Yiğit, Cafer Durdeniz, Meryem Bengisu Kayta ve Mesude Aygün, Bilgievi'ndeki hocalarının yol göstermesiyle Türkiye Tekvando Şampiyonası hazırlanıyor.



Türkiye Şampiyonasına hazırlanan sporculardan Bilgievi öğrencisi Murat Yiğit, "Yaşım itibariyle sokakta arkadaşlarımla kavga ederdim. Durumu fark eden hocam beni bu spora yönlendirdi. Bilgievi sayesinde il bazında birçok derece yaptım. Haziran ayında bölge dereceleri ve Türkiye Şampiyonasına katılacağım. Artık spor benim her şeyim, hayatımı tam anlamıyla dolduruyor" dedi



Türkiye Tekvando Şampiyonasına hazırlanan öğrencilerden Cafer Durdeniz ise 8 yıldır Bilgievine gittiğini ve kendisine birçok fayda sağlandığını, Bilgievinde öğretmenlerin kendilerine çok yardımcı olduğunu ve derslerinde düzelme olduğunu ifade ederek," Mahallede çok hareketli bir yaşamımız vardı. Hocalarımız sürekli bizi çağırıyorlardı ve farklı sporlarda deniyorlardı. En son tekvandonun bana fayda vereceğini söylediler ve bu sporu yapmam için önümü açtılar. Şuan şampiyonalara hazırlanıyorum ileride Avrupa şampiyonluğunu hedefliyorum" diye konuştu.



Şampiyonaya hazırlanan Meryem Bengisu Kayta ise, "Tekvando sporuna anne tavsiyesi üzerine hobi olarak başladım. Bilgievi öğretmeninin tekvandoyu bırakma demesi üzerine devam ettim ve kısa sürede birçok başarı elde ettim " şeklinde konuştu.



12 yaşındaki Mesude Aygün isimli öğrenci ise, " Uzun süredir Bilgievi öğrencisiyim, spora başlamadan önce bu şekilde bir hayalim bile olmadı. Bilgievi öğretmenlerinin beni yönlendirmesiyle bir hayal oluşmaya başladı. Bilgievine çok teşekkür ediyorum, öğretmenlerim sürekli benimle ilgilendi ve beni eğittiler. Şimdi de sıkı çalışıyorum, ileride ne olur bilmem ama iyi başarılar elde etmek için çok çalışacağım" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA