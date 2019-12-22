Bilgievleri'nde yerli malı coşkusu

22.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 22.12.2019 14:15

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin eğitime büyük destek veren projesi Bilgievleri, yerli malı haftasını unutmadı.



Her yıl 12- 18 Aralık tarihleri arasında tüm okullarda kutlanan Yerli Malı Haftası dolayısıyla Bilgievi öğrencileri, yerli olan değerleri yaşatmak adına adımlar attı.



Bilgievleri'nde Yerli(ol)malı' projesi kapsamında öğrenci ve velilerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte yerli malı tüketim bilincinin arttırılması vurgulandı. Bilgievi öğrencileri, velileri ve dış katılımcılar herhangi bir alanda özellikle Kocaeli'nin yerel ürünlerini veya icat edenleri tanıttığı video çekimleri ile yerli malı haftasında farkındalık oluşturuldu. Çekilen videolar #yerli(ol)malı ve #kilavuzgenclik etiketleriyle sosyal medyadan paylaşıldı.



Bilgievleri bünyesinde 2019-2020 eğitim yılı "Kanaatkarlık Eğitim Yılı" olarak belirlenmişti. Yerli olmalı projesiyle tasarruf bilincinin yanı sıra tıp, sanayi, edebiyat, sanat ve bilim gibi alanlarda insanlığın faydasına sunulan ürünlerin tanıtımının sosyal medya üzerinden dış katılıma açık olarak yapılması amaçlandı.



Kocaeli genelinde 17 noktada hizmet veren Bilgievleri, hayata geçirdikleri projeler ile öğrenci ve velilerden yoğun ilgi görüyor. Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Bilgievleri öğrencileri pek çok özel eğitim alarak hayata en iyi şekilde hazırlanıyorlar. - KOCAELİ

Kaynak: İHA