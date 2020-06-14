Bilgievleri'nde yeni normalleşme hazırlıkları başladı Pandemi sürecinde normalleşme dönemine geçilmesiyle birlikte Bilgievleri'nde sosyal mesafe, oturma düzeni ve kişisel hijyen konularında düzenlemeler yapılıyor.

Pandemi sürecinde normalleşme dönemine geçilmesiyle birlikte Bilgievleri'nde sosyal mesafe, oturma düzeni ve kişisel hijyen konularında düzenlemeler yapılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde bir süredir hizmet veremeyen Bilgievleri, 1 Haziran itibariyle geçilen yeni normalleşme süreci için hazırlıklara başladı. Bu kapsamda Bilgievleri'nde sosyal mesafe, oturma düzeni ve kişisel hijyen konularında düzenlemeler yapılıyor. Bu kapsamda Bilgievi binaları, baştan aşağı detaylıca dezenfekte edilirken oturma düzenleri ise sosyal mesafe kuralı gözetilerek yeniden oluşturuldu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA