Bilgievleri bu kez sınav personeli için siperlik üretiyor
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Bilgievleri bu kez sınav personeli için siperlik üretiyor

Bilgievleri, 3D tasarım olarak hazırladıkları koronavirüs siperliklerini şimdi de YKS ve LGS'de görev alacak olan polis ve eğitmenler için üretmeye başladı

Bilgievleri bu kez sınav personeli için siperlik üretiyor
12.06.2020 10:41 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:45

Şehir genelinde koronavirüse (Covid-19) karşı amansız bir mücadele veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlığını korumak için çalışmalarını her alanda sürdürüyor. Daha önce sağlık çalışanları için Büyükşehire bağlı Bilgievleri tarafından 3D tasarım olarak hazırlanan siperlikler bu sefer Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bilsem ortaklığında LGS'de görev alacak personel için üretiliyor.

POLİS, GÖZETMENLER VE DİĞER SINAV PERSONELİ

Bilgievleri 3 boyutlu yazıcılar yardımıyla daha önce sağlık çalışanları için siperlik üretmişti. Haziran ayı içerisinde yapılacak LGS (Liselere Geçiş Sistemi)'de görev alacak olan polis, gözetmenler ve diğer personel için Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bilsem üretim merkezlerine destek olmak amacıyla siperlik üretimine başlandı. Bilgievleri'nde üretilen siperlikler, ücretsiz bir şekilde sınav merkezlerine ulaştırılacak.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE AKADEMİ LİSE PERSONELİ UNUTULMUYOR

Sınav personeli için koruyucu siperlik üretimi yapmaya başlayan Bilgievleri, koronavirüs sürecinde tedbirleri elden bırakmadan çalışmaya devam ediyor.Bilgievleri'nde 3D yazıcılar vasıtasıyla üretilen koruyucu siperlikler koronavirüs sürecinde yoğun çaba sarf eden sağlık çalışanlarına gönderilmeye devam edilirken bununla beraber Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Akademi Lise eğitmenleri de unutulmuyor ve üretilen siperlikler kendilerine ulaştırılıyor.

KISA SÜREDE TESLİM EDİLİYOR

Bilgisayar ortamında tasarımı yapılan yüz koruma siperlik maskelerin, daha sonra CNC lazer kesim makinesiyle ölçülerine uygun kesildikten sonra diğer aparatları montajlanarak hazır hale getiriliyor. Üretilen siperlikler sağlık çalışanları, sınav personeli ve Akademi Lise eğitmenlerine ulaştırılmak üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na teslim ediliyor.

Kaynak: Bültenler

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