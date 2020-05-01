Bilgievleri, bin adet siperlik üretti
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Bilgievleri, bin adet siperlik üretti

Bilgievleri, bin adet siperlik üretti
01.05.2020 12:25 | Son Güncelleme: 01.05.2020 12:25

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgievleri, üç boyutlu yazıcılarla bu güne kadar ürettikleri bin siperliği sağlık çalışanlarına ulaştırdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgievleri, üç boyutlu yazıcılarla bu güne kadar ürettikleri bin siperliği sağlık çalışanlarına ulaştırdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, korona virüse karşı vatandaşların sağlığını korumak için çalışmalarını her alanda sürdürüyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı Bilgievleri, üç boyutlu yazıcılarla sağlık çalışanları için siperlik üretmeye devam ediyor. Şimdiye kadar bin adet siperlik üreten Bilgievleri, ürettiği tüm siperlikleri sağlık çalışanlarına ulaştırdı.

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, tüm otobüs ve tramvaylarda sosyal mesafe uyarıcı etiketleri uygulamasını hayata geçirdi. Uygulama ile yolcuların, otobüs ve tramvaylarda az kapasiteyle sağlıklı ulaşım gerçekleştirmesi amaçlanıyor. Sosyal mesafe etiketlerinin yanı sıra tüm araçlarda mesafeli koltuk uygulaması da devam ediyor. Ayakta bekleyenler için zemindeki etiketler, oturanlar için mesafeli koltuk uygulaması ile bir koltuk boş bırakılarak tramvay ve otobüslerde güvenli ve sağlıklı yolculuk yapılıyor. Önlemler kapsamında tramvay ve otobüslere her gün dezenfekte işlemi uygulanıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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