Bilgievi ve Akademi Lise öğrencileri; "İyi ki varsın Eren!" filmini izlediler

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü Bilgievi ve Akademi Lise öğretmenleri ile öğrencileri "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" adlı filmi, birlikte izleme imkânı buldu. Etkinlikte öğrenciler film sonunda hep birlikte "İyi ki varsın Eren!" diyerek şehitlerimizi andı.

EREN'İN ÇOCUKLUĞUNU KOCAELİLİ AHMET EREN OYNADI

Şehit Eren Bülbül'ün hayatını konu alan "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminde Eren'in çocukluğunu Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Sarımeşe'li Ahmet Eren Taşdelen oynarken yapımcılığını Mustafa Uslu, yönetmenliğini Özer Feyzioğlu üstlendi. İsmail Hacıoğlu, Rahman Beşel, Alayça Öztürk, Mutlunur Lafçı ve Emir Çiçek'in başrolleri paylaştı. Müziklerini ise Fahir Atakoğlu'nun yaptığı film Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak'ta vizyona girmiş ve kısa sürede 1 milyondan fazla sinemaseverle buluşmuştu.

BİRÇOK ÜLKEDE GÖSTERİME GİRECEK

TRT ortak yapımı filmde, mavi ve yeşilin buluşmasına tanık olunan Karadeniz'deki bir ailenin çetin yaşam şartlarıyla amansızca mücadelesi, vatan ve insan sevgisini her şeyden önde tutan bir subayın yaşamlarından kesitler ve iki şehidimizin hayat hikâyesinin anlatıldığı film birçok ülkede gösterime girecek.

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