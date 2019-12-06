Bilgievi öğrencilerinden farkındalık ziyareti

06.12.2019 09:44 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:44

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik eğitim faaliyetleri sunan Bilgievleri, Kocaeli'de bulunan ilk ve ortaokullarını ziyaret etti. Ziyaretlerde özel bireylerin başarılarını anlatan Bilgievi öğrencileri, çocuklara engellilerin de istendiği zaman her şeyi başarabileceğini ortaya koydu. Farkındalık etkinliğinde öğrencilerin heyecanı ve meraklı bakışları görülmeye değerdi.

ÖZEL BİREYLERİN BAŞARILARI ANLATILDI

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan bazı okulları ziyaret eden Bilgievi öğrencileri, ulusal ve uluslararası alanda başarılar sağlamış özel bireylerin hayatından kesitler sunarak farkındalık oluşturdu. Özelikle zor şartlarından üstesinden gelen özel bireyleri anlatan minikler, diğer öğrenciler tarafından dikkatle dinlenildi.

BROŞÜRLER DAĞITILDI

"Engeller engel midir?" sloganıyla başlatılan farkındalık projesi çerçevesinde herhangi bir alanda başarı sağlamış özel bireylerin hayatlarının anlatıldığı broşürler de öğrencilere dağıtıldı.

ENGELLER KARŞISINDA KARAMSARLIĞA KAPILMADILAR

Bilgievi öğrencileri bu projeyle hayatta engeller karşısında bireylerin karamsarlığa kapılmaması gerektiğini vurgulamayı amaçladı. önceden hazırlanan sunumlarla engeline rağmen hayat sevgisini, tutkusunu, azmini yitirmemiş ve çeşitli alanlarda başarı sağlamış özel bireylerin her şeye rağmen karamsarlığa kapılmadıkları anlatıldı.

Kaynak: Bültenler