Bilgievi Öğrencileri Şehitler İçin Yasini Şerif Okudu

Kocaeli Büyükşehir'in Bilgievi öğrencileri, tüm şehitler ve 15 Temmuz şehitleri için Yasini Şerif okumaya devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin seneyi devriyesinde 251 demokrasi şehidini ve tüm şehitlerini vatan nöbetiyle anmaya hazırlanıyor. 15 Temmuz gecesi Milli İrade Meydanı'nda tutulacak vatan nöbeti öncesinde genelde tüm şehitlerin, özelde ise 15 Temmuz şehitlerimiz için 251 bin Yasini Şerif okundu.

Büyükşehir'in Bilgievlerinde Kur'anı Kerim okumayı öğrenen öğrenciler de şehitler için 251 bin Yasini Şerif'in okunacağı etkinliğe destek veriyor. Yasin okumak isteyen Kocaelililer konuyla ilgili oluşturan internet sitesinden de kayıt yaptırabiliyor. İnternet sitesine girenler, kaç adet Yasin okumak istiyorlarsa sitedeki ilgili bölüme yazabiliyor. Sitede 15 Temmuz şehitlerinin isimleri ve fotoğraflarıyla o gece yaşananları anlatan bilgi ve görsellerle etkinlik programı da yer alıyor. - KOCAELİ