Bilgiç: "Yalan Bilgilerle, Bu Güzide Kurumu Yıpratmak Kimseye Bir Şey Kazandırmaz"

Adana Ticaret Borsası Kompleksi'ni tanıtma amacıyla düzenlenen toplantıda konuşan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç, Adana Ticaret Borsası Kompleksi'nin kaçak olduğu iddialarına yanıt verdi. Adana Ticaret Borsası'nın Türkiye'deki 113 Ticaret Borsası içerisinde ilk sıralarda yer aldığını belirten Bilgiç, "Kaçak borsa yapıyorlar diye haber yaptıran üyemiz, üye olduğundan beri hiç işlem yapmamış, sadece seçimlerde oy kullanmak için yalnızca bir tescil işlemi yaptırmıştır. Üyemizin iddia ettiği gibi Adana Ticaret Borsası kaçak değil, sanayi imarlı arsa üzerine yapı ruhsatı alınarak yapılmıştır" dedi.

19 Mart 2018 tarihinde açılışı yapılacak olan kompleksin lokasyonunun önemine dikkat çeken Bilgiç, "Kompleksimiz Adana-Ceyhan yolu üzerinde 72 bin metre karelik alan üzerine inşa edilen, 6 bin metre kare hizmet binası içerisinde Elektronik Satış Salonu olan, en gelişmiş laboratuarlarıyla üyelerimizin ve üreticilerimizin hizmetine sunulacaktır" şeklinde konuştu. Bilgiç, kompleksin konumu ile Çukurova'nın tamamının tarımsal potansiyelinin artmasına ve ekonomisinin canlanmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

"İşlem hacmi yaklaşık 4 kat büyümüş, geliri ise 3 kat artmıştır"

Şahin Bilgiç, göreve geldiği günden bugüne Adana Ticaret Borsası'nın işlem hacminin 4 kat büyüdüğünü, gelirinin ise 3 kat arttığını belirterek, "Adana Ticaret Borsası'nın 2008 işlem hacmi 2 milyar 525 milyon Türk Lirası, geliri ise 3 milyon 900 bin Türk Lirası idi. Başkanlığını yaptığım borsamızın 2017 yılı işlem hacmi 9 milyar 351 milyon Türk Lirası, geliri ise 8 milyon 800 bin Türk Lirasına yükselmiştir. Bu bilgiler resmi bilgilerdir" dedi.

Büyük hayallerinden birini gerçekleştireceklerini dile getiren Bilgiç, Adana Ticaret Borsası'nın en büyük eksiğinin pazar yerinin olmayışı olduğunu söyledi.

Şahin Bilgiç, açılacak kompleksin Adana'ya, üreticilere ve ülke ekonomisine bereket getirmesini temenni ederek, bir aksiliğin olmaması durumunda Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik'in de açılışa katılacağını duyurdu. - ADANA