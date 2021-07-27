Bilgiç: AB'nin 'Maraş' açıklamasını kınıyoruz
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Bilgiç: AB'nin 'Maraş' açıklamasını kınıyoruz

Bilgiç: AB'nin 'Maraş' açıklamasını kınıyoruz
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Avrupa Birliği'nin (AB) Maraş ile ilgili açıklamasına ilişkin, "AB adına bugün Maraş konusunda yapılan açıklamayı kınıyoruz.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Avrupa Birliği'nin (AB) Maraş ile ilgili açıklamasına ilişkin, "AB adına bugün Maraş konusunda yapılan açıklamayı kınıyoruz. Kıbrıs Türk halkını görmezden gelen, gerçeklerden kopuk ve sadece Rum tarafının görüşlerini yansıtan bu ve benzeri açıklamaların bizim açımızdan bir değeri ve hükmü yoktur" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, AB'nin Maraş bölgesinin bir kısmının daha açılması kararını kınayan ve geri adım atmaya çağıran açıklamasına, karşı açıklamalarda bulundu. AB açıklamasının Türkiye tarafından kınandığını belirten Bilgiç, şunları kaydetti: "AB adına bugün Maraş konusunda yapılan açıklamayı kınıyoruz. Kıbrıs Türk halkını görmezden gelen, gerçeklerden kopuk ve sadece Rum tarafının görüşlerini yansıtan bu ve benzeri açıklamaların bizim açımızdan bir değeri ve hükmü yoktur. Üyelik dayanışması ve veto endişesi bahaneleriyle ortaya konulan bu yanlı AB tutumunun hiçbir sorunun çözümüne katkıda bulunması da mümkün değildir. Kıbrıs meselesinin çözümü ve Maraş açılımı konusunda KKTC makamlarının önerilerine ve aldıkları tüm kararlara desteğimiz tamdır. Maraş açılımı KKTC hükümetinin aldığı bir karardır. AB, 2004'te Annan Planı sonrasında Kıbrıs Türk halkına verdiği sözleri tutmalı ve KKTC'yi muhatap almayı öğrenmelidir."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Dışişleri Bakanlığı: Avrupa Birliği adına Maraş konusunda yapılan açıklamayı kınıyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Avrupa Birliği adına Maraş konusunda yapılan açıklamayı kınıyoruz

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