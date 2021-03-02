Bilgi ve iletişim sektöründeki büyüme Kovid-19'un da etkisiyle son 15 yılın zirvesine çıktı

Yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle önemi daha da artan bilgi ve iletişim sektörü, geçen yıl Türkiye'de yüzde 13,7 büyüyerek son 15 yılın en iyi performansını gösterdi.

Yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle önemi daha da artan bilgi ve iletişim sektörü, geçen yıl Türkiye'de yüzde 13,7 büyüyerek son 15 yılın en iyi performansını gösterdi.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi amacıyla alınan önlemler ve kısıtlamalar eğitimden sosyal hayata, ekonomiden çalışma yaşamına birçok değişikliği beraberinde getirdi. Bu kapsamda uzaktan eğitim, evden çalışma modeli ve çevrim içi gerçekleştirilen etkinlikler bilgi ve iletişim uygulamalarına ihtiyacı artırdı.

Sektöre duyulan ilgi büyüme rakamlarına da yansıdı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, geçen yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 10,9 büyüyen bilgi ve iletişim sektörü, ikinci çeyrekte yüzde 12,2, üçüncü çeyrekte 15,7, dördüncü çeyrekte de 15,1 büyüme kaydetti.

Bilgi ve iletişim sektörünün 2020 yılı performansına bakıldığında ise ortalama yüzde 13,7'lik büyüme dikkati çekti. Bu performans 2006-2020 dönemini kapsayan 15 yılın en iyi büyüme verisi olarak kayıtlara geçti. Söz konusu sektör 2005'te yüzde 19,2 büyüme kaydetmişti.

Sektördeki büyümenin bu yıl daha da artması bekleniyor

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Pariterium Danışmanlık Kurucusu Dr. İsmet Demirkol, AA muhabirine, Kovid-19 dönemiyle değişen şartların tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bilişim ve teknolojiye talebi artırdığını söyledi.

Söz konusu dönemde sokağa çıkma kısıtlamaları gibi salgının daha fazla yayılmasını engellemeye yönelik tedbirlerin etkisiyle insanların daha çok ev ortamlarında vakitlerini geçirdiğini anımsatan Demirkol, bu durumun da sektörün büyümesine olumlu katkı yaptığını bildirdi.

Demirkol, salgın nedeniyle teknoloji ve inovasyon ağırlıklı yeni iş modellerine geçildiğine işaret ederek, Kovid-19 döneminde bilgi ve iletişim sektöründe birçok firmanın yeni faaliyete başladığını veya mevcut kapasitesini artırdığını vurguladı.

Gelecek dönemde dünyada bilişim teknolojilerinin daha da önem kazanacağına dikkati çeken Demirkol, "Türkiye'nin bu yılki büyüme modelinde iletişim ve özellikle bilgi teknolojileri daha ön planda olacak. İletişim kanallarının daha çok teknolojiye kayacağı bir sürece giriyoruz. Geçen yıl sektörün elde ettiği yüzde 13,7'lik büyüme rakamının, 2021'in sonunda yüzde 18-25 civarına çıkacağını öngörüyorum." dedi.

Bilgi ve iletişim sektörünün yıllık büyüme verileri şöyle: