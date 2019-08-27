Bilgi üretime dönüyor

27.08.2019 09:16

Özel yetenekli öğrenciler ile birlikte bilginin üretime dönüştürüldüğü merkezde yazıcıdan alınan 280x280x350 milimetre Plament ürünler elde edildi.

Karaman'da özel yetenekli öğrencilerin seçildiği, eğitim gördüğü Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) öğrenciler laboratuvarda 3D yazıcılar ile kendilerini geliştirmeye devam ediyor. Tasarımları yapılan ürünlerin yüzde 80'lik kısmı bu merkezdeki yazıcılarla üretilerek plamnet ürünler elde ediliyor. İki renk yazma fonksiyonu da ilave edilebilecek olan 3D yazıcı ile kısa süre içerisinde Karaman'da ki kurumlar başta olmak üzere sipariş alınarak il dışına da bulunan diğer kurumlarada ürün gönderilebilecek.

Öğrencilerin üretim ve proje geliştirme kültürüne uygun olarak yetiştirilmesinin hedeflendiği kurumda ilerleyen dönemlerde yerli drone üretimi içinde çalışmalar başlayacak. BİLSEM bu yıl 200'den fazla öğrenci ile faaliyetlerini sürdürecek.

Kaynak: Bültenler