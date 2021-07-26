Bilgi Üniversitesi, WSCUC tarafından akredite edilen Türkiye'deki ilk yükseköğretim kurumu oldu
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Bilgi Üniversitesi, WSCUC tarafından akredite edilen Türkiye'deki ilk yükseköğretim kurumu oldu

Bilgi Üniversitesi, WSCUC tarafından akredite edilen Türkiye'deki ilk yükseköğretim kurumu oldu
Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Güncel

İstanbul Bilgi Üniversitesi, dünyanın en önemli akreditasyon kuruluşlarından WASC Senior College and University Commission (WSCUC) tarafından Türkiye'de akredite edilen ilk yükseköğretim kurumu oldu.

İstanbul Bilgi Üniversitesi, dünyanın en önemli akreditasyon kuruluşlarından WASC Senior College and University Commission (WSCUC) tarafından Türkiye'de akredite edilen ilk yükseköğretim kurumu oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, WSCUC, Türkiye'den ilk kez bir yükseköğretim kurumuna akreditasyon verdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi, uzun soluklu bir sürecin ardından UC Berkeley, Stanford gibi dünyanın en iyi üniversitelerinin sahip olduğu WSCUC akreditasyonunu, Türkiye'den almaya hak kazanan ilk üniversite oldu.

Bağımsız uzmanlar tarafından yürütülen akreditasyon süreci sonucunda Bilgi Üniversitesi'nin öğrenci odaklılık, kalite ve sürdürülebilirlik, sürekli gelişim, akademik özgürlüğe bağlılık, şeffaflık gibi pek çok alanda WSCUC standartlarına uygunluğu kanıta dayalı verilerle kabul edildi.

WSCUC tarafından gönderilen akreditasyon kabul yazısında Bilgi'nin araştırma değerlerine, topluma hizmete, dürüst ve açık diyaloğa, kamusal tartışmalar için güvenli bir alan yaratmaya bağlılığı ile "öğrenci ve mezun başarısına yönelik güçlü teşvik ve desteği" övgüye değer bulundu.

Üniversitenin Türkiye bağlamında toplumsal cinsiyet eşitliğini, ekonomik farklılıkları ve uluslararasılaşmayı dikkate alan üniversite politikaları ve uygulamalarıyla çeşitliliğe bağlılığına dikkat çekilirken, üniversitenin salgın sürecindeki uygulamalarında öğrenci odaklı bir yaklaşım benimsediği vurgulandı.

WSCUC akreditasyonuyla Bilgi'nin bu akreditasyona sahip UCLA, CalTech, UC Berkeley, University of Southern California ve Stanford gibi dünyanın en iyi üniversiteleriyle aynı standartlara sahip olduğu uluslararası alanda tescillenmiş oldu. Bilgi, bu akreditasyonu ABD dışından almaya hak kazanan 11 üniversite arasına girdi.

"Bu akreditasyon atacağımız adımlarda yol gösterici olacak"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. N. Alpaslan Parlakçı, eğitim-öğretim kalitesinin yanı sıra akademik özgürlüğe bağlılık, şeffaflık, sürdürülebilirlik gibi önem verdikleri kurumsal standartların WSCUC tarafından uygun bulunduğunu bildirdi.

Parlakçı, "Bu başarıyla aynı zamanda Türkiye'de kurumsal düzeyde uluslararası bir akreditasyon alan ilk üniversite olduk. WSCUC akreditasyonunun üniversitemizin daima mükemmeliyeti arayan, faaliyetlerini sürekli iyileştirmeyi hedefleyen kalite politikası doğrultusunda attığı adımlarda yol gösterici olacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Öğrenci deneyimi en önemli kriterlerden biri

İstanbul Bilgi Üniversitesi WSCUC Akreditasyon Koordinatörü Didem Mutçalıoğlu ise ABD'nin yükseköğretim alanında öncü ve en önemli kalite tescil belgelerinden olan WSCUC akreditasyonunu almaya hak kazanmış olmak bizim için gurur verici olduğunu bildirdi.

Her zaman sahip oldukları değerleri içselleştirerek faaliyetlerine de yansıttıklarını ve öğrencileri önem sırasında daima ilk sıraya koyduklarını kaydeden Mutçalıoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"WSCUC akreditasyonunu değerlerimizi uygulamaya daha iyi yansıtarak sürdürülebilir kılmak adına yol gösterici olarak görüyoruz. Bu akreditasyonun en büyük farkı ve avantajı; program bazında değil kurumsal düzeyde olması ve WSCUC tarafından belirlenen standartların korunması için her alanda sürekli bir izleme ve iyileştirme çalışmasının yapılması. Dolayısıyla, WSCUC'ın ölçütleri ışığında başta eğitim-öğretim ve öğrenci deneyimi olmak üzere her alanda kalite standartlarımızın sürekliliğini sağlayacak süreçleri kurum kültürümüzün bir parçası haline getirmiş olduk. Ülkemizde bu doğrultuda örnek bir kurum olmak ve yükseköğretimde kurumsal akreditasyon ve kalite çalışmalarının yayılması en büyük isteğimiz."

Bilgi Üniversitesi, WSCUC tarafından akredite edilen Türkiye'deki ilk yükseköğretim kurumu oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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