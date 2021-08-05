Bilgi Üniversitesi'nde "tercih günleri" başladı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Tercih Günleri başladı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Tercih Günleri başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bilgi Üniversitesi'ne başvurmak isteyen adaylar, tercih günleri etkinliği kapsamında santralistanbul ve Kuştepe yerleşkelerini ziyaret ederek üniversite ile ilgili detaylı bilgi alabiliyor.

Öğrenciler, hem çevrim içi hem de fiziksel olarak tercih günlerine katılabiliyor. Aday öğrenciler evlerinden çıkmadan üniversite danışmanlarıyla birebir online görüşerek Whatsapp Bilgi Hattında Bilgi Üniversitesi'nden öğrencilerle yazışarak aklındaki sorulara yanıt alabiliyor. Ayrıca "Kafamdaki Sorular" ve "Tadımlık Dersler" videolarını izleyerek ilgi duydukları fakülte ve bölümler hakkında merak ettiklerini öğrenebiliyor.

Fiziki katılım isteyen öğrenciler santralistanbul ve Kuştepe yerleşkelerini ziyaret edebiliyor ve danışmanlarla birebir görüşebiliyor.

Bilgi Üniversitesi Tercih Günleri, 20 Ağustos'a kadar devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan