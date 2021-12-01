Bilgi Teknolojileri Platformu toplantısı, Bursa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yapıldı

BURSA (AA) - Bilgi Teknolojileri Platformunun ikinci toplantısı, Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Bursa'da yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Marmara Belediyeler Birliğine (MBB) üye Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ'daki belediyelerin bilgi işlem yönetici ve personeli ile İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla birincisi kasım ayı başında Beyoğlu Belediyesinin ev sahipliğinde yapılan Bilgi Teknolojileri Platformunun ikinci toplantısı Bursa'da gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı organizasyonuyla gerçekleştirilen Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki program, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik ve İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Kemal Sucak'ın açılış konuşmalarıyla başladı.

İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan e-belediye projesini tanıtmak ve e-belediye projesindeki modülleri kullanan belediyelerden geri dönüş alıp projeyi iyileştirmek adına düzenlenen toplantı, 5 ayrı salonda gerçekleştirildi.

Toplantının İçişleri Bakanlığı modülleri kısmında, e-belediye projesi teknik istişare, muhasebe modülü, karar organları modülü, elektronik belge yönetim sistemi, insan kaynakları modülleri, doğrudan temin-taşınır modülü ve gelir modülü anlatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği modülleri kısmında ise e-plan modülü, mezarlık modülü, park ve bahçeler modülü ve çevre yönetimi modülü ele alındı.

İki gün süren programa, MBB Bilgi Teknolojileri Koordinatörü Yunus Demiryürek, MBB Bilişim Uzmanı Kerem Ulusoy, İçişleri Bakanlığı E-belediye Projesi Genel Koordinatörü Şükrü Çiçek, İçişleri Bakanlığı E-belediye Projesi Yerel Yönetimler Koordinatörü Gökhan Koçak ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Mehmet Veysi Tutkun, İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü yetkilileri ile Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale ve Yalova'daki belediyelerin ilgili personelleri katıldı.

AA / Mustafa Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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