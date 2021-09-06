Bilgi'nin akıllı uygulaması ile park sorununa çevre dostu çözüm
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Bilgi'nin akıllı uygulaması ile park sorununa çevre dostu çözüm

Bilgi'nin akıllı uygulaması ile park sorununa çevre dostu çözüm
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

İstanbul Bilgi Üniversitesi, "İstanbul'da Akıllı Park Sistemi ve Politika Geliştirme Projesi" kapsamında yeni bir "Akıllı Park Sistemi" tasarlayıp hayata geçirdi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi, "İstanbul'da Akıllı Park Sistemi ve Politika Geliştirme Projesi" kapsamında yeni bir "Akıllı Park Sistemi" tasarlayıp hayata geçirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Akıllı Park Sistemi" ile sürücü, seyahat öncesi gideceği yere en yakın park yerinde müsait yer olup olmadığını anlık veriler ile görebiliyor. Böylelikle sürücü park yerine varmadan boş olan park yerini uygulama sayesinde rezerve edebiliyor.

Akıllı Park Sistemi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Doç. Dr. Yiğit Dağhan Gökdel tarafından yürütülen, Mühendislik ve Doğa Bilimleri, İşletme ve İletişim Fakülteleri ile Çevre, Enerji ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi araştırmacılarının katkı sunduğu araştırma projesi kapsamında geliştirildi.

Proje, sürdürülebilir ulaşıma katkı sağlıyor

Önerilen sistem, akıllı telefonlarda kullanılabilecek uygulamasıyla Akıllı Park Sistemi, sürdürülebilir ulaşımın sağlanmasına farklı açılardan katkı sağlıyor. Sürücü, seyahat öncesi gideceği yere en yakın park yerinde müsait yer olup olmadığını anlık veriler ile görebiliyor. Böylelikle sürücü, park yerine varmadan boş olan park yerini uygulama sayesinde rezerve edebiliyor. Söz konusu sistem, rezervasyon imkanının yanı sıra sürücülerin yarattığını karbon ayak izlerine bağlı dinamik fiyatlandırma ve park yapılan alanlarda gerçek zamanlı hava kalitesi takip imkanları da sunuyor. Sistem, sadece İstanbul'da değil, park sorunu yaşayan bütün şehirlerde o şehrin özellikleri dikkate alınarak yapılacak ilaveler ile karbon ayak izini azaltmayı hedefleyen bir tasarım olarak öne çıkıyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından desteklenen sistemin faydaları şöyle:

"Şehirlerde ulaşım kaynaklı enerji kullanımı ve hava kirliliğinin azaltılıyor. Uygun park yeri ararken trafikte harcanan zamandan tasarruf ediliyor. Uzun süren müsait park yeri arayışının neden olduğu trafik sıkışıklığı en aza indiriliyor. Şehrin daha iyi tasarlanmasını sağlamak için büyük veriler toplanıyor. İleriye dönük planlamalar ve politika önerileri buna göre yapılıyor. Engelli ve yaşlı sürücülerin daha konforlu seyahat etmeleri sağlanıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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