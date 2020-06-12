BİLGİ'li Öğrencilerden 2 Oda 1 Salon Çağdaş Gösteri Sanatları Festivali Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Programı ve Sahne Sanatları Alanı öğrencileri tarafından düzenlenen "festival408", koronavirüs salgını ve sosyal izolasyon uygulaması nedeni ile sanal ortamda gerçekleşiyor.

Bu yıl "Nerede Kaldın? Karantinada" temasıyla, bir evin odalarını turlayacak şekilde tasarlanan online festival, www.festival408.com adresinden takip edilebilecek.

Karantina süreci herkesi eve kapatırken, sanatsal etkinlikleri de online platforma taşıdı. İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Programı ve Sahne Sanatları alanı öğrencileri tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen "festival408", koronavirüs salgını ve sosyal izolasyon sebebiyle online olarak gerçekleşiyor. "Nerede Kaldın? Karantinada" temasıyla başlayan festivalin, oyun yazımından koreografiye, yönetmenlikten tasarıma, bütçe çalışmalarından sponsorluk ve fonlamaya, mekan sorumluluğundan sahne amirliğine, programlamadan teknik tasarım ve operatörlüğüne, pazarlamadan web tasarımına kadar tüm yaratıcı, idari ve teknik aşamaları öğrenciler tarafından gerçekleştiriliyor. Festival kapsamında çağdaş gösteri sanatlarına dair birçok konu sektörden değerli isimlerle birlikte ele alınıyor.

Festival beş bölümden oluşuyor

Online festivalde sanatçı, sektör çalışanları ve atölyelerin ağırlandığı bir salon, performans sanatları son sınıf öğrencilerinin evlerini sahneye çevirdikleri orijinal video-performansların yer aldığı yatak odası, sahne ve gösteri sanatları yönetimi son sınıf öğrencilerinden oluşan festival ekibinin bir festivalin nasıl yapıldığını merak eden her yaştan seyirciye süreci anlattığı mutfak, önceki festival arşivlerinin yer aldığı tavan arası ve BİLGİ İletişim Fakültesi öğrencilerinin diğer işlerinin gösterildiği yan komşu gibi bölümler yer alıyor.

Dijital röportajlar düzenleniyor

Festivalin salon alanında birbirinden değerli isimlerle koronavirüsün sahnelerde ve sektörde yarattığı değişikliklere dair gerçekleştirilen dijital röportajlar yer alıyor. Salonun "mekanlar karantinada" bölümünde Arter, Tiyatro Kooperatifi, İKSV Tiyatro Festivali, İstanbulimpro, Koma Sahne, Tiyatro Bereze, Tiyatrohane ve Performistanbul söyleşileri izlenebilirken; "sanatçılar karantinada" bölümüne Biriken, Tiyatro Hemhal, Tiyatrokuka, Banu Açıkdeniz ve İlyas Odman ve "sektör çalışanları karantinada"ya Gülbaba Müzik'ten Ahmetcan Taşdemir, etkinlik ve deneyim tasarımcısı Bora Aksoylu, etkinlik tasarımcısı Murat Ali Aydın, prodüksiyon amiri Muzaffer Karataş, müzik yapımcısı Serkan Taşçı, müzik menajeri Ufuk Sarı ve yaratıcı endüstrilerin bilinen ismi Tolga Dizmen misafir oluyor.

Kaynak: Bültenler