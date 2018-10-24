Bilgi Kültür ve Tanıtım Merkezi, Şehrin Tanıtımını Sağlıyor

Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesince kentin tanıtımını yapmak amacıyla Bilgi Kültür ve Tanıtım Merkezi oluşturuldu.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, bölgede ilk defa turizm alanında arttırılmış gerçeklik teknolojisiyle kenti gelen misafirlere tanıttıklarını bildirdi.

Masal şehir Mardin'in tanıtımı için birçok çalışmaya imza attıklarını aktaran Yaman, "Dinlerin, dillerin ve kültürlerin yüzyıllardan beridir bir arada ve kardeşçe yaşadığı kadim şehir Mardin'in tarihi güzelliklerini, şehre gelen misafirlerimize tanıtmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi olarak birçok çalışmamız oldu. Bunlardan biri de Bilgi Kültür ve Tanıtım Merkezi oldu. Yaklaşık 3 ay önce oluşturduğumuz merkezimizde ziyaretçilerimizi, şehrin kültürü, tarihi ve gelenekleri hakkında bilgilendiriyoruz." dedi.

Yaman, "Tamamen yerli olan yazılımı merkezimizde kullandık. Bu sayede misafirlerimiz de hiç görmedikleri tarihi mekanlar hakkında hem bilgi sahibi oluyor, hem de merak uyandırmış oluyoruz. Bu sayede bu tarihi yeri ziyaret edebiliyorlar." diye konuştu.

Huzurun hakim olduğu şehirde turizmin artması için bu tür çalışmaların devam edeceğine işaret eden Yaman, belediyenin tüm imkanlarını gençlere, engellilere, kadınlara, öğrencilere, kentte ve turizme harcayacaklarını belirtti.