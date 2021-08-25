Bilgi kirliliği Şanlıurfa'yı kırmızıda bıraktı (2)

KANAAT ÖNDERLERİNDEN AŞI ÇAĞRISI Şanlıurfa'da koronavirüse karşı aşılama oranında kırmızı kategoride tek il olması nedeniyle valilik koordinesince kentte kaat önderleri İzzeddin Aksan, Salih Turgut, Bahaddin Parlakçı ve Ahmet Demirdöğen, vatandaşların ikna olması için çağrıda bulundu.