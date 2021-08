Bilgi kirliliği Şanlıurfa'yı kırmızıda bıraktı

ŞANLIURFA, aşılamada 'çok yüksek riskli' kategorisinde 'kırmızı' renkte kalan tek il oldu. Tabip Odası Başkanı Osman Yüksekyayla, kentte aşı karşıtlığının en büyük nedeninin sosyal medyadaki bilgi kirliliği olduğunu belirterek, "Aşının kısırlık yaptığı, kalp krizi yaparak ölüme neden olduğu, aşının ilerde insanların ölümüne yol açacağı şekilde bilimsel hiçbir dayanağı olmayan açıklamaların Şanlıurfa'da ciddi karşılık bulduğunu görüyoruz" dedi.

Şanlıurfa, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan aşılamada, Türkiye'de 81 ilden kırmızı renkte kalan tek il oldu. Aşılamanın düşük olduğu kentte, koronavirüse yakalananların sayısı artarken, yoğun bakım servislerinde doluluk oranında da yükselme olduğu belirtildi. Kent merkezi ve ilçelerde vatandaşları aşılamak için çeşitli kampanyalar ve çekilişler düzenlenmesine rağmen aşı olmayanların sayısının fazlalığı risk oluşturmaya devam ediyor.

VAKALAR ARTIYORKentte, aşılamada istenilen seviyeye ulaşılmadığını belirten Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı Osman Yüksekyayla, "Aşılamada son sırada gelen iliz. Bir türlü aşılama oranımız istediğimiz seviyeye ulaşmıyor. Bunun sonucu olarak da vakalar artıyor. Şu an hem vaka sayılarımızda artış var hem de aşılama oranımız düşük. Netice olarak da hastanelerde servisler ve yoğun bakımlarımız ciddi oranda dolmaya başladı. Covid olmayan servisleri tekrar yoğun bakıma çevirmeye başladık. Bu çok önemli bir sorun. Covid'le ilgili ölümler ve yoğun bakım hastaları devam ederken, diğer yandan da Covid olmayan ama yoğun bakım ihtiyacı olan hastalarımıza yer bulmakta zorlanıyoruz. Özellikle kalp krizi, beyin kanaması geçiren, trafik kazası, yüksekten düşme gibi acil müdahale gerektiren hastalarımıza yer bulmakta zorlanıyoruz. Bunu durdurmanın yolu da aşılama oranını arttırmaktan geçiyor" diye konuştu.'AŞI KARŞITLIĞININ EN BÜYÜK NEDENİ BİLGİ KİRLİLİĞİ'Yüksekyayla, aşı karşıtlığının en büyük nedeninin, özellikle sosyal medyada dolaşan kirli ve yanlış bilgiler olduğunu vurguladı. Aşının kısırlık yaptığı, kalp krizi yaparak ölüme neden olduğu gibi asılsız bilgilerin olduğunu belirten Yüksekyayla, "Aşılama ilk başladığı zaman maalesef aşı sayısındaki yetersizlikten dolayı tüm toplumu aşıya açamadık. Bir aşı seferberliği durumu oluşmadı. Önce 80 yaşından başladı ve bu süreç her defasında 5 yaş aşağıya indi. Biz aslında ülkede aşılama kapasitemize haziran ayında ulaştık. 2 aydır günde 1 milyon doz civarı aşı yapılıyor. Öncesindeki bu aşı yokluğu insanların aşı seferberliği duygusunu azalttı. Bu arada Covid geçirenler oldu. Covid geçirdiği için aşı olmayanlar oldu. Diğer taraftan, çelişkili ifadelerin mutlaka etkisi oldu. Ancak Şanlıurfa'da bizim gözlemimize göre, aşı karşıtlığının en büyük nedeni özellikle sosyal medyada dolaşan kirli ve yanlış bilgilerdir. Aşının kısırlık yaptığı, kalp krizi yaparak ölüme neden olduğu, aşının ilerde insanların ölümüne yol açacağı şekilde bilimsel hiçbir dayanağı olmayan açıklamaların Şanlıurfa'da ciddi karşılık bulduğunu görüyoruz. Biz bunu defalarca belirttik. Aşı kesinlikle kısırlık yapmıyor. Aşıya bağlı ölüm, yayınlanan yayınlarda neredeyse yok. Tabi bu kafa karışıklığını gidermenin bir yolu Bakanlığın elinde milyonlarca dozluk aşı bilgisi var. Türkiye'de on milyonlarca aşı yapıldı. Bu aşılara bağlı bir yan etkinin olup olmadığı toplumla şeffaf bir şekilde paylaşılırsa çok ciddi etkisi olacaktır" ifadelerini kullandı.'YOĞUN BAKIMDA DOLULUK ORANI YÜZDE 70'İ GEÇTİ'Şanlıurfa'daki yoğun bakımlarda doluluk oranının yüzde 70'i geçtiğini kaydeden Yüksekyayla şunları söyledi:

"Vaka sayısının aratmasıyla yeni yoğun bakım servisleri açıyoruz. Covid için açtığımız yoğun bakımlar çok hızlı doluyor. Şu an ilçelerde de yoğun bakım servislerini tekrar açmaya başladık. Aslında bayram öncesi ilçelerimizdeki yoğun bakımlar, merkezdeki birçok yoğun bakım servisleri kapatılmıştı. Covid'ten temiz yoğun bakıma dönmüştü ama bayram sonrası tekrar bu yoğun bakımları açmak zorunda kaldık. Vaka sayısı da giderek artıyor. Yoğun bakım hasta sayısı giderek artıyor. Delta mutasyonunun etkisiyle özellikle mutasyonlu hasta sayısı giderek artıyor. Önümüzdeki günlerde ciddi bir problem olacak. En son açıklanan rakam yüzde 70'ti ama bu oran giderek artıyor. Maalesef yoğun bakımda yatan hastalarımızın büyük kısmı 2 doz aşısını tamamlamamış hastalardan oluşuyor. Geçen gün yapılan açıklamada da hayatını kaybedenler içinde hiç aşısını tamamlamış hastanın olmadığı belirtildi. Bizim de gözlemimize göre, hem servislerde hem yoğun bakımlarda yatan hastaların yüzde 90'ı aşısızlardan oluşuyor. Türkiye'de aşılamada son sırada Şanlıurfa'nın yer almasının ardından kent merkezindeki Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşanan yoğunluk, gece gözler önüne serildi. Hastanenin yatan servisler ve yoğun bakım ünitesinin bütün ışıklarının yanması koronanın ciddiyetini ortaya koydu."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak