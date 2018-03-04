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Bilgi Güvenliği İçin Nelere Dikkat Edilmeli?

Invento Teknoloji ve Bilgi Hizmetleri Mehmet Necmi Ön, bilgi güvenliğinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini Wise TV'ye anlattı.

Invento Teknoloji ve Bilgi Hizmetleri Mehmet Necmi Ön, bilgi güvenliğinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini Wise TV'ye anlattı.

Dijital ortamlardan uzak durun demenin mümkün olmadığını, ancak kişisel bilgilerin hiçbir şekilde dijital ortamlarda paylaşılmaması gerektiğini ifade eden Ön, bilgi güvenliğinin önce bireyden başladığını ve bireylerin savunma mekanizmalarından kullanımlarına uygun şekilde faydalanması gerektiğini belirtti.

Kaynak: Wise.tv

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