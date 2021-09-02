BİLGİ EVLERİ YAZ DÖNEMİ KURS KAYITLARI BAŞLADI

BİLGİ EVLERİ YAZ DÖNEMİ KURS KAYITLARI BAŞLADIOluşturulma Tarihi : 02. 09. 2021 Haberler Bağcılarlı Gençlerden Felaket Bölgesine Yardım Eli Bağcılar'daki Okulların Su Depoları Temizlendi Bağcılar Ailesi Şanlı Zaferin 99. Yılını Coşkuyla Kutladı 30 Ağustos Zaferi için asker, polis, engelli ve...

BİLGİ EVLERİ YAZ DÖNEMİ KURS KAYITLARI BAŞLADI

Oluşturulma Tarihi : 02. 09. 2021 Haberler Bağcılarlı Gençlerden Felaket Bölgesine Yardım Eli Bağcılar'daki Okulların Su Depoları Temizlendi Bağcılar Ailesi Şanlı Zaferin 99. Yılını Coşkuyla Kutladı 30 Ağustos Zaferi için asker, polis, engelli ve... Bağcılar'da Bağ Bozumu Zamanı İhtiyaç Sahiplerine Gıda Yardımı Minik Mira, Engelliler Sarayı'nda Mucizeyi Başardı Engelliler Online Olarak Bitki Yetiştiriyor Devletin zirvesinden Bağcılar Belediyesi'ne teşekkür 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kaynak: Habermetre