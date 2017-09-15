Bilgi Evleri'nde Çocuklar İçin Son Tatil Eğlencesi

Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri, Kartepeli çocukların yaz tatillerini daha verimli ve eğlenceli geçirmesini sağladığı aktiviteler okulların açılmasıyla sonlanıyor.



Kartepe Belediyesi'nin 7-13 yaş aralığında olan çocuklar için ücretsiz hizmete sunduğu Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri, birbirinden eğitici ve eğlenceli faaliyetleri ile çocukları yaz tatillinde de bilgiden mahrum bırakmadı. Kartepeli miniklere kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı öncelikli amaç edinen ve birçok farkındalık programı düzenleyen bilgi evlerinin sosyal ve kültürel faaliyetleri ise Kartepe Belediyesi Çocuk Kulübü tarafından yürütülüyor. Okulların açılmasına sayılı günler kala, Kartepeli minikler için sürpriz etkinlik hazırlayan Çocuk Kulübü, komşu il Sakarya'nın Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı'na gezi düzenledi.



Güven duvarı, tırmanma kulesi, ağaç yolu, çoklu yürüme parkuru, dev merdiven ve ağaç basamaklardan oluşan 6 ile 9 metre yükseklikte birbirinden farklı 24 parkurda heyecan ve başarı duygusunu yaşayan minikler, takım halinde çalışabilme, özgüven, risk alabilme ve odaklanma, deneyerek ve öğrenme gibi kazanımlar yaşadı. Günün sonunda çocukların mutluluklarına ortak olan ebeveynler, sosyal belediyecilik anlayışının sergilendiği Kartepe'de yaşamaktan duyduklarını memnuniyeti belirtirken, çocuklara ayrı önem ve hassasiyet gösteren Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. - KOCAELİ